Fotbalisté Hranic zvládli důležitý zápas. V rámci MSFL porazili na domácím hřišti Bohunice 1:0, když jim tři body vystřelil gólem do šatny Jakub Rolinc.

Fotbalisté SK Hranice odehráli první duel pod novým umělým osvětlením. SK Kvítkovice porazili 3:0. Jakub Rolinc | Foto: Deník/Jan Pořízek

V úvodním duelu jara schytaly Hranice čtyři branky od béčka Zlína, když utkání vůbec nevyšlo brankáři Tomečkovi. Kouč Radek Malina jej ale podržel a hranický gólman od té doby ve třech zápasech v řadě udržel čisté konto.

„Tehdy to byl nešťastný zápas, který mu nevyšel, ale v těch následujících to odčinil. Jsem spokojený s defenzivou a prací celého týmu,“ byl spokojený Malina.

Hranice uhrály bezbrankovou remízu s Hlučínem, 3:0 vyhrály na hřišti Startu Brno a naposledy v pátek zvládly také mač o šest bodů s Bohunicemi. Díky tomu se od soupeře vzdálily na osm bodů.

Přitom už ve čtrnácté minutě musel ze hřiště kvůli zranění Opatřil. V poslední minutě prvního poločasu pak hostující gólman vyrazil střelu Jasenského na tyč a Jakub Rolinc míč dorazil do sítě - 45. minuta 1:0.

„Pro nás důležitý gól. Začali jsme dobře, po deseti minutách se ale hra začala kouskovat. Vypadli jsme z tempa a nemohli jsme se dostat do kombinace,“ popisoval průběh Radek Malina.

Ve zbytku duelu se už pak skóre neměnilo. „Bylo to celkově bojovné utkání. Nehráli jsme na krásu. Celkově soupeř neměl žádnou stoprocentní šance a byl to zápas bez příležitostí. Z jarních zápasů to bylo fotbalově nejslabší, ale vůle byla na naší straně. Kluci byli odměněni. Věřím, že se to bude postupně lepšit. Je to pro nás strašně důležité vítězství,“ uzavřel hranický lodivod.

SK Hranice - TJ Tatran Bohunice 1:0 (1:0)

Branka: 45. Rolinc.

Rozhodčí: Silný - Tomanec, Poláček. ŽK: Grygar, Koláček - Krejčí, Ulbrich, Němec. Diváci: 526.

Hranice: Tomečka - Vavřík, Cverna, Kundrát, Červenka - Vymětalík (72. Kuchař), Grygar - Koláček (72. Kunovský), Jasenský, Opatřil (14. Pak, 89. Ilic) - Rolinc. Trenér: Radek Malina.