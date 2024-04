Po třech zápasech, v nichž fotbalisté Hranic neinkasovali a sbírali bod, přišla porážka na půdě favorita. Na Zlínsko nestačili po výsledku 1:2, v závěru ale duel zdramatizovali.

Páteční předehrávka Zlínska s Hranicemi. | Video: Deník/Radek Štohl

První branku dali domácí hráči z Otrokovic až na konci první půle, kdy se prosadil Vintr a ukončil tak 314 minut trvající neprůstřelnost brankáře Tomečky.

„První poločas jsme měli tři příležitosti, z toho jednu hodně gólovou, bohužel jsme je neproměnili. Dostali jsme gól do šatny ze standardky, kdy jsme se připravovali, že to tam tahle na předek koupou, míč se odrazil, byl z toho trma vrma a dorazili to,“ popisoval trenér Hranic Radek Malina.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Hranicím nevyšel ani vstup do druhé půle, protože už po deseti minutách vedlo Zlínsko 2:0, když se prosadil nedávný novic v týmu Dostál, který nahradil o poločase právě střelce úvodní branky. Obě trefy padly po standardních situacích.

„Nezabalili jsme to, druhou půlku se hrálo vyrovnané utkání, ale jak dali druhý gól, tak jim to asi stačilo. My jsme šli, že zápas odmakáme do konce. Vytvořili jsme si nějaké příležitosti,“ pokračoval Malina.

Poté měli domácí několik příležitostí, aby definitivně rozhodli a odskočili na rozdíl tří branek. Největší přišla v 83. minutě, kdy Jovanovič trefil jen tyč. Mohlo ho to mrzet o to víc, že Hranice hned z protiútoku snížily zásluhou Vavříka a na drama bylo zaděláno.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

V závěru se dostaly k několika standardkám a závarům, měly také dobrou šanci z hranice šestnáctky, branku Kaliny ale přestřelily, a tak padly 1:2.

„Krásný gól nás dostal do hry, měli jsme ještě minimálně čtyři dobré příležitosti na vyrovnání, dvakrát Vavřík, jednou Kunovský po rohu, ale už se nám nepodařilo gól vstřelit. Mrzí to, protože jsme si minimálně bod měli odvést, herně jsme horší nebyli,“ uzavřel Radek Malina.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

FC Zlínsko - SK Hranice 2:1 (1:0)

Branky: 43. Vintr, 55. Dostál – 84. Vavřík.

Rozhodčí: Mikeska - Dudek, Godfryd. ŽK: Kalina, Krakovčík, Pernatskyj, Pecuch - Cverna. Diváci: 284.

Zlínsko: Kalina – Krakovčík, Pernatskyi, Dano, Jovanović (90+4. Sekulič), Slovák, Sami (65. De Souza), Weber (78. Vychodil), Vintr (46. Dostál), Kuběna (46. Pecuch), Galus. Trenér: David Rojka.

Hranice: Tomečka – Vavřík, Cverna (71. Ilić), Kundrát, Pak (71. Klimpar), Grygar (84. Kunovský), Jasenský, Vymětalík (61. Kuchař), Červenka, Koláček (61. Waclawik), Rolinc. Trenér: Radek Malina.