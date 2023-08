VIDEO: Šťastná teč rozhodla. Uničov vyřadil gólem v závěru Hranice z MOL Cupu

V dohrávce 1. kola MOL Cupu mezi dvěma třetiligovými týmy z Olomouckého kraje Hranicemi a Uničovem se dlouho hrálo bez branek. Už to vypadalo, že se i přes stmívání půjde do prodloužení. To ale hosté dvě minuty před koncem odmítli ránou Jakuba Vichty.

Rozhodující gól Uničova z kopačky Jakuba Vichty | Video: Jan Zahnaš