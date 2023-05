Krok k záchraně udělali fotbalisté Hranic na půdě posledních Vítkovic. „Spíše krůček. Tohle bude boj do posledního kola,“ je si vědom trenér „Eskáčka“ Roman Matějka po venkovní výhře 3:1. Tu hostům dvěma góly vystřelil útočník Jakub Rolinc.

Jakub Rolinc | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Konečně se chytil, dal dvě nádherné branky a pomohl nám to zvládnout. Celý tým byl ale pracovitý, takže všichni kluci splnili to, co se od nich očekává,“ řekl kouč. „To byly rozhodující faktory. Taky jsme nedostali z první akce gól,“ oddechl si po zisku povinných tří bodů.

První trefa Rolince a přesná hlavička Kundráta po centru Beni dala Hranicím ve Vítkovicích v první půlhodině vedení 2:0. Hosté po změně stran snížili Raabem, v 85. minutě ale dal na triumf hostů pojistku Rolinc.

Zlín? Můžeme bodovat

Už ve středu MSFL pokračuje 34. kolem. A Hranice nebojují jen s náročným programem a konkurenty v boji o záchranu.

„Pořád nás provází zranění a nepřítomnosti hráčů. Je to naše bolest. Teď se mi navíc zranil Berčík,“ kroutil hlavou Matějka. Zimní posila ze hřiště musela v 18. minutě.

Do středečního duelu proti B-týmu Zlína tak nejspíš vyběhne lehce pozměněná základní sestava. „Buď to zvládneme, nebo ne, uděláme maximum,“ má jasno Roman Matějka.

„Chceme soutěž zachránit, takže nesmíme hledět na to, kdo proti nám stojí. Očekávám běhavé utkání, my budeme spoléhat na důraz, dobré bránění a standardky. Se Zlínem určitě jde bodovat,“ ví Matějka, který béčko prvoligisty dvakrát zdolal ještě coby kouč Otrokovic.

MFK Vítkovice - SK Hranice 1:3 (0:2)

Branky: 54. Raab – 24. a 85. Rolinc, 28. Kundrát.

Rozhodčí: Julínek – Cieslar, Dudek. ŽK: Boafo – Cagaš. Diváci: 105.

Hranice: Spurný – Vavřík, Kundrát, Beňa, Kuchař - Cagaš - Berčík (18. Koláček), Grygar, Vymětalík, Hapal (84. Marek) - Rolinc (88. Cverna). Trenér: Matějka.