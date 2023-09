Dle jeho slov za porážkou stojí hlavně individuální minely obránců. A bude třeba vyvodit následky. „Určitě to probereme. Protože už v rozehraném zápase v Rosicích jsme stihli za 14 minut udělat podobné chyby. Tentokrát jsme ale vstup do zápasu měli dobrý,“ krčil Malina rameny.

Znojmo nemá na soupisce jediného českého hráče. Nedávno mu pomohl impuls v podobě změny na trenérském postu. Ani zde Čecha nenajdete. Potom, co vedení klubu odvolalo v polovině září trenéra Luise Da Silvu, obsadil jeho místo dosavadní asistent Ridi Dauti.

A cizinecká enkláva Znojma už ve středu porazila silný Uničov, aby v neděli přehrála i hranické „Eskáčko“. Skóre otevřel ve 33. minutě Rodrigo Abreu De Sá Vilela. Hranice přitom mohly jít do vedení jako první, to by své šance museli využít Kundrát či Hapal.

„Pak zčistajasna přišel nákop z půlky, Beňa nedostoupil jejich nejlepšího hráče, který to uklidil na 1:0,“ kroutil hlavou hranický kouč.

Po změně stran pokračovali hráči 1. SC ve vítězném tažení. Marko Kililbarda využil šance na 2:0 v 47. minutě a na konečných 3:0 pojistil tři body Znojma o čtyři minuty později Carlos De Almeida Parede Neto.

„Do druhé půlky jsme šli se záměrem se více tlačit nahoru, ale náš nástup do poločasu byl špatný. Nakupili jsme dvě hrubé chyby za sebou na pravé straně obrany Vavříkem s Kundrátem. Jednu ještě Spurný chytil, tu druhou už domácí proměnili,“ mrzelo Radka Malinu.

Znojmo si náskok 3:0 pohlídalo, přestože Hraničtí ještě své šance na snížení měly. „Výsledek mluví za vše, herně to ale nebylo tak špatné. Nějaký bod jsme si měli odvézt,“ věří Malina.

„Nehráli jsme špatně, ale bohužel jsme tentokrát vstoupili zle pro změnu do druhé půlky. To nás poznamenává i psychicky,“ uzavřel lodivod Hranic.

Jeho tým v pátek v 18 hodin přivítá hratelného soupeře z Uherského Brodu.

1. SC Znojmo SK – SK Hranice 3:0 (1:0)

Branky: 33. De Sá Vilela, 47.Kilibarda, 51. Neto. Rozhodčí: Budovič – Svoboda, Vlk. ŽK: De Sá Vilela – Cverna. Diváci: 195.

Znojmo: Škugor – Trajković, Ivanović, Carneiro Rodrigues (66. Grgić), Neto De Sousa (76. Pálfi), De Almeida Parede Neto (76. Gomes Ferreira), Abdellaoui (46. Lukčo), Kilibarda, Rocha Santos, De Vasconcelos, De Sá Vilela (87. Rachidi). Trenér: Ridi Dauti.

Hranice: Spurný – Vavřík, Kundrát, Jasenský (76. Vymětalík), Grygar, Beňa (55. Cverna), Červenka (55. Opatřil), Koláček, Berčík (55. Kuchař), Rolinc, Hapal (55. Cagaš). Trenér: Radek Malina.