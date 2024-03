Pro Viktorku se jednalo o veledůležitý triumf v boji o záchranu, díky kterému se bodově dotáhla na svého sobotního soupeře z Otrokovic.

„Dnes jsme to potřebovali zvládnout. Pokud bychom to nezvládli, bylo by to o šest bodů a na mančaftu by ležela obrovská deka,“ uvědomuje si přerovský trenér David Chuda.

Jeho tým mohl jít do vedení hned v prvních minutách hry, jenže Martin Repček ve stoprocentní šanci, kdy stačilo mít doklepnout do sítě, selhal. „To se moc nepovedlo, nějak se mi to zadrhlo pod nohou.