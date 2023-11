/VIDEO/ Nebyl to častý přestup. Fotbalista Jakub Marek dával góly v Juniorské lize za…

Hranice v něm po půlce vedly trošku šťastně 2:0, po změně stran ovšem bylo rychle srovnáno. „Začali jsme ho hrozně. Do deseti minut dva góly,“ zakroutil Adam Dohnálek hlavou. „Pak jsme se otřepali, ukázali naši sílu a dokázali ten zápas zvládnout,“ dodal stoper.

Pomohla i ruka hostů ve vápně, po které Hraničané z penalty v 85. minutě utkání rozhodly. Někteří z hostů se s ní těžce smiřovali.

„Já myslím, že byla. A i hráč si to podle mě sám uvědomoval. Zůstal ležet na zemi, neprotestoval,“ sdělil svůj pohled Adam Dohnálek.

Z Přerova do Sigmy. Dostane šanci?

Ten svou kariéru odstartoval v rodném Přerově. Z tamní Viktorky zamířil už v šesté třídě do největšího hanáckého klubu. V Sigmě Olomouc už v minulé sezoně naskakoval kromě dorostenecké ligy do druhé nejvyšší soutěže mužů. Odehrál čtyři kompletní duely s Opavou, Karvinou, Třincem a pražskou Duklou. Dokonce byl nominován do reprezentace U19 coby náhradník.

I proto se dalo očekávat, že v aktuálním ročníku by talentovaný stoper měl ve druhé lize dostávat více prostoru a dál růst, třeba i pro A-tým.

„Každý mladý tam má motivaci hrát ve druhé lize. Minulou půlsezonu jsem občas nastoupil. Teď ale přišlo to zranění. Takže jsem byl až čtvrtý stoper a úplně se se mnou nepočítalo,“ vysvětlil Adam Dohnálek.

„Celou přípravu jsem odjel se Sigmou B. Pak jsem se ale zranil, měl jsem natažený sval. Potřeboval jsem herní vytížení a v Hranicích se nabídli, že by o mě měli zájem. Pro mě to byla jasná volba,“ dodal.

Zbraně neskládá, v 19 letech má stále celou kariéru před sebou. Cíl je jasný, ukázat se v Hranicích v co nejlepším světle a vrátit se do Sigmy.

„Uvidíme už teď v zimě, jestli se to povede. Určitě bych se chtěl do kádru Sigmy probojovat. Pokud ne, rád se vrátím do Hranic,“ uzavřel Adam Dohnálek.

