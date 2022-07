Rostislav Sobek (trenér A-týmu): Nyní je nejdůležitější odpočinek. A také je důležité, aby v letní přestávce neproběhlo příliš moc významných změn a kluci doléčili zranění. Musím ale říct, že letos jich naštěstí příliš neměli.

Josef Mrnka (sportovní ředitel): Důležité pro nás je, že se nám v kabině vytvořil dobrý kolektiv a jeden hráč stojí za druhým.

Váš klub o sobě často tvrdí, že je rodinný. Jak toto označení chápete?

RS: Byl bych strašně nerad, kdyby to slovo vyznělo jako „amatérský”. V tom mém pohledu to znamená, že lidé v klubu o sobě víc ví, více se znají a tím pádem se snaží jeden druhému vyhovět a v konečném důsledku na sobě i více pracují. A hlavně se snaží vycházet z těch zdrojů, které jsou. Tak jako v rodině. Prostě když mám syna, tak už nechci žádného jiného, cizího. A snažím se ho dostat tam, kam potřebuji. A přesně takhle je to i v našem klubu. Takhle to funguje od vedení přes hráče až po pracovníky na stadionu.

Fungujete tedy v tomto rodinném duchu. Ale přece jen, proběhly u vás nějaké změny v kádru?

RS: Pár jich bylo. Jsem ale rád, že ty, které nastaly či v nejbližší době nastanou, jsou vesměs pozitivní. Tím myslím, že naši hráči odcházejí do vyšších soutěží.

JM: Takovým změnám se zásadně nebráníme. Když na to ten hráč má, tak ať jde. Máme velice dobrou spolupráci s Prostějovem a když to trochu přeženu, tak mohu říci, že jsme už takové jejich béčko. Se Sigmou totiž spolupráci, jakou bychom si představovali, nemáme. Někdy bohužel nastává i problém, že někteří hráči mají na vyšší soutěž, ale kvůli nějakým kamarádským či rodinným vazbám chtějí jít níž. Ale ani tady jim v mnoha případech nebráníme.

Mohli byste tedy odkrýt nějaká jména?

RS: Dominik Opatřil a Marek Kirschbaum jsou nyní na zkouškách ve vyšších soutěžích. To jsou odchody, které, pokud se vydaří, budeme muset chtě nechtě vnímat pozitivně. A to i přes to, že to pro nás bude ztráta a přidá nám to práci, abychom oba nahradili (Marek Kirschbaum se už ze zkoušky v Prostějově vrátil, pozn. red.). No a pak ještě Martin Hirsch. Třicetiletý pravý obránce a naše obrovská opora. Má ale rozestavěný dům a k tomu nějaké vazby s Klenovicemi. Nyní tedy probíhají jednání mezi ním a naším klubem. A to mě skutečně mrzí, protože Klenovice se bavit nechtějí vůbec, přitom se klidně může stát, že Martina výkonnostně úplně zlikvidují.

A nějaké příchody proběhnou také?

RS: Mezi příchody můžeme řadit Jirku Bažanta. Našeho odchovance, který působil v devatenáctce Prostějova a Dominika Němečka původem ze Vsetína, který by se také měl připojit do naší přípravy. V neposlední řadě je pak tady i David Dvorský, který hrál ČFL za Pražský Motorlet a nyní se stěhuje zpět do Olomouce.

Nemohu se nezeptat na ambice do příští sezony. Nedávno jste mluvili o tom, že možná máte i na postup do MSFL

JM: Ambice jsou pořád stejné. Teď záleží pouze na tom, abychom na chod klubu po případném postupu sehnali dostatek peněz. To kdyby se nám podařilo, tak se určitě postupu vzhůru bránit nebudeme. Já jako sportovní ředitel nemohu trenérům a hráčům slíbit, že mohou klidně postoupit a pak už nemít peníze na další sezonu. Určitě bych nechtěl hrát MSFL tím způsobem, že se budeme krčit někde u dna tabulky. To radši budu kopat špici v divizi. Je to lepší jak pro diváky, tak i pro sponzory.

Mluvíte o dostatku peněz. Víte, kde byste je v případě sportovního úspěchu vzali? Máte nějaké spřátelené firmy?

JM: Spřátelené firmy máme. Zatím jsme jim ale nikdy neřekli, že bychom chtěli hrát třetí ligu. Teprve když se jich zeptáme a oni budou souhlasit s enormními náklady navíc, můžeme do toho jít. A bez rizika.

To tedy ale nezní zrovna povzbudivě…

RS: Víte, když se zamyslím nad cestami postupu, tak ty jsou dvě. Buď je to ta, kterou zvolili v mých rodných Hranicích. To znamená, že to chce klub, management i město a všichni dohromady pro to udělají maximum. A pak je tady ta druhá, při které si to všechno pomalu postupem času sedá, aniž by na tom ten klub nějak cíleně visel. A pak, když kabina chce a hráči mají, dneska už bohužel trochu vzácné, sportovní ambice, tak to potom management nakonec podpoří finančně i nějakým skautingem. Musí to jí ale opravdu z těch hráčů. Vždyť kdo jiný by měl chtít postoupit, než oni sami.

JM: Chci ještě k té finanční situaci také říci pár slov. Musím obrovsky smeknout před naším předsedou Pepou Ondrouškem. Dobrých 70% financí v klubu je tady jeho zásluhou. A také před lidmi, kteří nám tady vytváří skvělé zázemí. Ti tady totiž dělají naprostou většinu věcí zadarmo. Díky takovýmto lidem si můžeme vůbec dovolit hrát divizi. Kdyby totiž nebyli, hrál by se na Nových Sadech okres.