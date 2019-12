Ambiciózní klub z pomezí okresů Přerov, Vsetín a Kroměříž byl před sezonou pasován na jednoho z černých koňů soutěže.

Jenže Tatran za celý podzim získal pouhé dva body a krčí se na posledním místě soutěže. Proč?

„Potkaly nás shody několika okolností, které se na sebe nabalovaly pořád dokola. Těch momentů bylo tolik, že se z nich stal takový válec, který nás přejel a dostal do nás úplně jinou energii,“ přiznává všechovický trenér Zbyněk Vinklar.

KRIZE A NOVÁ SITUACE

Po loňském triumfu v krajském přeboru Všechovice posílily. Široký kádr vypadal i v přípravě velice dobře, v MOL Cupu vyřadil našlapané Hranice a nikdo nepochyboval, že Tatran potrápí i ty nejkvalitnější celky divize.

Jenže. Na úvod přišla smolná prohra 3:4 v Šumperku gólem z 89. minuty. Pak jen těsná domácí prohra 0:1 s mistrem podzimu z Kozlovic.

Poté prohra v Bzenci 1:3, doma debakl 0:4 v derby s rozjetými Hranicemi. Krize byla na světě, což prakticky nikdo ve Všechovicích neznal.

„Nakupila se zranění, byla tam i nějaká červená karta, najednou do toho spadnete. Nebyli jsme zvyklí prohrávat. Každý se s tím nějakým způsobem pral,“ popisuje Zbyněk Vinklar.

Ani on sám se během trenérské kariéry s podobně negativní situací nesetkal. Poprvé během sezony pocítil na svou osobu nějaký tlak.

„Cítil jsem to. Nic takového jsem nezažil, vždy se mi dařilo, hráli jsme na špici, byly tam nějaké postupy, to samé v mládeži. Musím ale říct, že mě to naučilo daleko víc než ty výhry,“ obrátil kouč Tatranu.

„Vedení vědělo příčiny našich nezdarů. Jsme na jedné lodi. Poslední měsíc a půl jsme trénovali třeba se sedmi hráči, s tím se moc nedá čarovat. Vedení mě podpořilo, já mu za to děkuji a budu se snažit důvěru splatit,“ má jasno Zbyněk Vinklar.

VELKÁ MARODKA

Prakticky celou sezonu trápila Všechovice velká marodka. V přípravě měl trenér Vinklar příjemné starosti. Spousta alternativ na jednotlivých postech, široký kádr, žádná zranění.

Jenže se startem divize to přišlo. Už ve třetím kole v Bzenci chyběli Vinklarovi klíčoví hráči jako Kelnar nebo Jan Plšek.

Postupně pak nějaké zdravotní problémy poznamenávaly skoro všechny důležité hráče. Častá nucená střídání nabourávala hru divizního nováčka. Rekordmanem je Dan Rolinc, který dle slov trenéra musel po posledním kole do nemocnice dokonce potřetí.

„Nedokázali jsme to dát do kupy tak, abychom osu týmu udrželi kompaktní. Vypadli klíčoví hráči, nám se to nepodařilo zalepit. Kdyby třeba Slavii vypadl Souček, taky bude takového hráče těžko nahrazovat,“ použil Vinklar trefné přirovnání z nejvyšší soutěže.

PŘECHOD DO DIVIZE

Dalším faktorem všechovické krize může být i zrádný skok mezi krajským přeborem a divizí. Každý tým se s přechodem ze své soutěže do té vyšší vyrovnává po svém. Kvalita soupeřů v krajském přeboru Olomouckého kraje je těžko srovnatelná s týmy z divize E.

„Měli jsme tam kluky, kteří divizi nikdy nehráli. V této soutěži se potkávají zkušení borci i s ligovými zkušenostmi s dravým nadějným mládím. Adaptace na tuhle kvalitu si taky vyžádala svou daň,“ myslí si Zbyněk Vinklar.

ATMOSFÉRA V KABINĚ

Prohrává se, nedaří se, nálada je na bodu mrazu. To je jasné. Všechovice navíc ani nejsou týmem, kde by se za svůj klub hráči rvali hlava nehlava.

V kuloárech se mluví o tom, že Tatran je na tom finančně velmi dobře. Klub si může dovolit kvalitní hráče z okolí, vztah ke Všechovicím ale většina z nich nemá takový, jako kdyby v malebném sportovním areálu vyrůstala.

Ostatně, na nedostatečné nasazení si v prvních podzimních kolech stěžoval i Zbyněk Vinklar. Až později byl s bojovností hráčů spokojen, moc bodů to ale nepřineslo. Ne všechny posily navíc do týmu pasovaly.

„Většina z těch, co přišli, do týmu zapadla. Jen Honza Kuběna úplně nenaplnil ambice, se kterými přicházel a ukázal je i v přípravě. Nějak se mu to nepovedlo přenést do sezony. Tam jsme šlápli vedle,“ přiznal Zbyněk Vinklar.

Kuběna tak ve Všechovicích končí, pokračovat nebude ani tahoun Tomáš Orava. Petra Pleška do hry nepustí zranění.

„Musíme se to pokusit vhodně doplnit. Budeme řešit post gólmana, stopera, defenzivního záložníka a útočníka. Uvidíme, co se nám podaří, něco je rozjednaného,“ prozradil trenér Tatranu.

TATRAN PŮJDE ZA ZÁCHRANOU

Cíl je jasný. Na jaře konečně zabojovat o první výhru a zachránit divizi.

„Neházíme flintu do žita. Zkusíme se na jaře porvat o to, abychom soutěž důstojně dohráli a zachránili. Pořád věřím, že náš tým je silný, pokud je kompletní,“ říká Zbyněk Vinklar.

„Situace je těžká, nebude to nic lehkého, ale když se nám podaří chytit začátek, můžeme chytit třeba i opačnou šňůru. K tomu ale vedou určité věci, které do sebe musí zapadnout,“ uzavřel Zbyněk Vinklar.

TATRAN VŠECHOVICE

Divize E

14. místo

2 body, skóre 11:36

0 výher, 2 remízy, 11 proher

Nejlepší střelci:

Daniel Rolinc, Tomáš Orava – 3 góly

Nejužitečnější hráč:

Jan Plšek – Podobně jako většina klíčových borců neodehrál všechny zápasy, když ale byl na hřišti, zdravý a bez jakýchkoliv limitů, ukazoval kvalitu.

Nejpovedenější zápas:

Domácí remíza 3:3 se Skašticemi. Všechovice se radovaly z prvního divizního bodu, byly ale jen vteřiny od vytoužené výhry. V té době šestý tým divize srovnal v nastavení.