„Společně jsme se na tom domluvili. Měl Všechovice přeci jen trošku z ruky, dojíždění bylo komplikované a v poslední době ani nebyl tolik využívaný,“ byl směrem ke konci fotbalové ikony stručný hlavní trenér Všechovic Petr Zatloukal.

Odchod Marka Heinze navíc není jedinou citelnou ztrátou. Do Rakouska se vrací středopolař s prvoligovými zkušenostmi Radim Nepožitek. Střed zálohy, kde mohl alternovat i Marek Heinz, navíc kvůli vleklým problémům s kolenem nevyztuží ani zkušený Jan Plešek.

„Mysleli jsme, že právě střed zálohy budeme mít kvalitní, ale teď je to problém. Řešíme ho, zkoušíme různé varianty a hledáme alternativu. Pořád věříme, že se Jenda Plešek dá dohromady,“ řekl Zatloukal s tím, že zranění řeší u dalšího člena sestavy, obránce Radka Geryka.

Všechovice nicméně ohlásily také čtyři příchody. Do brány získaly Adama Kňuru, do útoku Radka Skácela z SK Hranice a do obrany dalšího borce z hranické líhně Radima Adamčíka. Vrací se také útočník Tomáš Hulman.

Jaké bude mít Tatran s tímto kádrem v nové sezoně ambice?

„Věděli jsme, že loni to byla také shoda okolností a náhod, co nás posunula nahoru. Teď nemáme přehnané ambice vzhledem ke změnám v mužstvu. Nechceme ale určitě hrát ve spodních patrech tabulky. Kdybychom se drželi kolem pátého, šestého místa, tak by to bylo skvělé,“ uzavřel Petr Zatloukal.