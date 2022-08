I proto měl kouč Kozlovic po utkání domluvené ve Všechovicích posezení ku příležitosti nedávných 58. narozenin.

„Říkal jsem klukům, ať to neberou tak, že když se prohraje, tak neposedíme. A nakonec v tom bylo tolik emocí a euforie,“ usmál se František Rolinc.

Jako na houpačce

Ale pěkně popořádku. Kozlovice neproměnily své úvodní šance a Jan Plešek z penalty otevřel skóre. Po změně stran navíc na 2:0 zvyšoval Skácel a Dan Kuchař nevyužil možnost dát na 3:0.

„Měli jsme ten zápas pod kontrolou. Pak jsme se ale nechali zbytečně vyloučit. Radek (Skácel) za to byl potrestán tím, že jsme prohráli. Mrzelo ho to, nelámal bych nad ním hůl. Víc mě mrzelo, jakým způsobem jsme pak dostali tři góly, hlavně dva na konci,“ kroutil hlavou všechovický lodivod Lubomír Kubica.

Klíčový byl podle něj gól Kozlů na 2:1. Propadlý roh, neobsazený Adam Galetka a bylo sníženo. „Tam nás to zlomilo. Soupeř nás zatlačil a my nekladli odpor. To mě mrzelo,“ přiznal domácí trenér.

„Zaplaťpánbůh jsme hráli proti deseti už jen u šestnáctky soupeře. Byla to otázka času,“ řekl hostující František Rolinc.

Vyrovnání se Kozlovice dočkaly v 88. minutě díky Tomáši Strašákovi. O chvíli později přišla chvíle žolíka Petra Nekudy. Ten sice stále není stoprocentně fit, dává však klíčové góly. Tentokrát jeho krásná hlavička rozhodla o výhře hostů 3:2.

„Byla to houpačka, neskutečná divočina. Když to dal, tak utíkal pomalu až do Kelče, za ním všichni ostatní hráči, pak udělali valnou hromadu. Věřím, že to kluky dá zase dohromady,“ přeje si František Rolinc.

„Do konce zbývají dvě, tři minuty a my se tam s tím drbeme na pětníku. Kombinujeme vzadu, přitom bychom to měli už dávno někam jednoduše odehrát,“ kroutil hlavou Lubomír Kubica.

„Po prvním gólu jsme strašně zalezli dolů, šli do bloku a dopředu jsme nedokázali uhrát nic, ani brejk,“ dodal.

Pochvala soupeři

Rolincova oslava ve všechovické hospůdce se tak nesla ve vítězném duchu. „Kluci mi opožděně dali dárek k narozeninám, protože to bylo něco úžasného,“ rozplýval se všechovický trenér.

A závěrem našel i slova chvály pro soupeře a svůj bývalý klub. „Všechovice mě mile překvapily, protože to byl vyrovnaný zápas a dobrý fotbal. Je to jiné mužstvo, než bylo na jaře. Pochvala za to, že mají zase svoji tvář. Bude se tam těžce vyhrávat,“ řekl závěrem František Rolinc.

Tatran Všechovice – FK Kozlovice 2:3 (1:0)

Branky: 36. z pen. J. Plešek, 50. Skácel – 62. Galetka, 88. Strašák, 89. Nekuda.

Rozhodčí: Vlk – Mikulášek, Poláček. ŽK: Rak, J. Plešek, Hoffmann – Obzina, Smolka, Kyselák, Řehák, Nekuda. ČK: 56. Skácel (po 2. ŽK). Diváci: 220.

Všechovice: Konečný – Geryk, Adamčík, Richter, Lasovský – Rak (81. Helešic), Kuchař (90. Hrabovský), J. Plešek, Hoffmann – Holub (62. D. Rolinc), Skácel. Trenér: Lubomír Kubica.

Kozlovice: Obzina – Vítek (68. Nekuda), Kostka, Řehák, Kyselák – Kozák – Kaďorek, Skopal (94. Zimmermann), Strašák, Smolka – Galetka (92. Vogl). Trenér: František Rolinc.