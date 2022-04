„S chladnou hlavou jsem vyhodnotil, že pokud chceme udělat do konce sezony nějaký dobrý výsledek, tak je nejlepší do toho sáhnout teď, kdy jsme ještě na třetím místě a je před námi celé jaro. Aby do toho vstoupil nový pohled, nový trenér a sezona se zkusila restartovat,“ řekl Chytrý mimo jiné v rozhovoru pro Deník.