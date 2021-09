Díky vítězství 2:0 se Hranice dotáhly na první Kozlovice na rozdíl tří bodů, protože Kozly prohráli v Nových Sadech 1:4. „Člověk nemá být škodolibý, ale potěší, když soupeř ztratí a my se na něj dotáhneme,“ prohodil Fojtů s úsměvem.

To už jsme hráli vabank, tak jsme se tam dostali. Celkově se nám ale vytratily i ty pasáže, které jsme měli v předešlých zápasech, ve kterých jsme hráli dobře,“ litoval Bokij.

„Bylo to zbytečně hektické a hrálo se nahoru dolů. Měli jsme více držet míč. Místo toho jsme lacině jej ztráceli a pouštěli soupeře do střel, což se nemělo stávat, ale nakonec jsme si výhru pohlídali,“ věděl hostující kouč.

Ten se nemohl spolehnout na služby Jakuba Rolince, který má problémy s palcem, ale vadit to nemuselo, protože pojistku na hranické vítězství přidal dvacet minut před koncem útočník Tilkeridis. „Rolinc se rozběhával a kdyby bylo potřeba, tak by na hřiště šel, ale když jsme dali góly, tak jsme ho pošetřili,“ přiblížil Fojtů.

Přesto Hranice měly ve svém výkonu rezervy, což potvrdily na úvod druhého dějství, kdy na soupeře vlétly a o osudu utkání rozhodly. Hned ve 47. minutě dal vítěznou branku stoper Kundrát. Ihned na to nastřelili tyčku Bezděk a Hapal.

Hranice nevstoupily do soutěže úplně ideálně a nenaplňovaly roli favorita na postup. Naopak hráči HFK Olomouc se vyhřívali na druhém místě tabulky Divize E, ale v posledních třech duelech včetně toho vzájemného s Hranicemi (0:2) prohráli a propadají se.

