Po dobrém vstupu Hranic do utkání a první trefě Rolince začali domácí šlapat a trefili dokonce dvě tyčky. Radovali se ale až po změně stran. Trenér Matějka zrovna nabádal k soustředěnosti, jeho bývalý svěřenec z Otrokovic Adam Bahounek pak ale povedenou střelou z dálky srovnal na 1:1.

„Když jsem ho měl v Otrokovicích, tak by takovou střelu poslal někam až k panelákům mimo hřiště. Teď to trefil krásně k tyči,“ usmíval se lodivod Hranic.

Po ostrém zákroku Tilkeridise pak vsetínská lavička vylétla až na hřiště, byla z toho ale jen žlutá a rozdmýchání emocí, které dle Matějky pomohlo hostům.

„Byly tam hodně tvrdé zákroky a paradoxně to mé kluky naštvalo, vlétly do toho emoce. Chtěli se o to porvat, přeřadili jsme na jiný rychlostní stupeň. Díky fyzičce jsme od šedesáté minuty začali zápas překlápět na naši stranu,“ líbilo se trenérovi.

Dva pasy Jasenského jako na zlatém podnose pak pomohly Rolincovi k hattricku a Hranicím k veledůležitým třem bodům.

Sportovní klub tak na čele drží pětibodový náskok a zdá se, že ztratit by mohl snad jedině na půdě čtvrtého Valašského Meziříčí. I tak by ale slavil titul a vytoužený postup do MSFL.

„Přirovnávám to k chůzi po schodech. O každý sebemenší schůdek se dá opacknout. Jakmile někoho podceníme, dostaneme přes držku. Je to jen o nás a našich hlavách,“ nechtěl Roman Matějka mluvit o postupu.

FC Vsetín – SK Hranice 1:3 (1:0)

Branky: 50. Bahounek – 17., 66. a 86. Rolinc.

Rozhodčí: Lukašík – Kaloč, Bebenek. ŽK: Maček – Rolinc, Tilkeridis, Hapal, Lasovský, Rak. Diváci: 230.

Hranice: Tomečka – Vítek, Markovič, Cverna (74. Kundrát), Kuchař – Tilkeridis (61. Rak), Cagaš, Jasenský, Hapal (74. Pančochář), Marek (55. Lasovský) – Rolinc. Trenér: Matějka.