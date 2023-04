Jak důležitý pro ofenzivu Viktorky je, ukázal hned v dalším utkání v Bzenci, výhru 4:0 režíroval gólem, střelou, kterou do sítě dorazil spoluhráč, a navrch udělal penaltu. „Samozřejmě, že jsme chtěli ukázat, že se dokážeme semknout, zabojovat a vyhrát. Ale nebylo to jen změnou na postu trenéra. Řekli jsme si v kabině, že takhle to dál nejde. Že se musíme semknout a začít bojovat,“ řekl k triumfu v Bzenci, kdy se poprvé v roli hlavního kouče představil Petr Bogdaň.

Sobotní utkání doma se Zbrojovkou B ale k dalším bodům nevedlo. A co víc, Kašpárek se opět zranil. Přerov kanonýra postrádal od druhého poločasu. Anglický týden Viktorky odneslo tentokrát Kašpárkovo tříslo.

„Po zápase v Bzenci jsem se vzbudil a tahalo mě tříslo, bolelo to. Byl tam den volna, myslel jsem, že to povolí. V pátek na tréninku to trošku pobolívalo, ale myslel jsem, že na zápas to bude dobré,“ popisuje David Kašpárek.

„Chtěl jsem to zkusit, odehrál jsem poločas, ale bolelo to tak, že jsem pak už nemohl běhat. Chtěl jsem tam pustit někoho, kdo tomu dá víc,“ prozradil.

Přerov padl 1:3, Kašpárka by naštěstí pro derby v Kozlovicích měl mít k dispozici. „Myslím, že do dalšího zápasu to bude dobré, musím tomu dát klid minimálně tři dny,“ řekl po prohře s béčkem Brna.

V Baťově ho „vypli“

A co nepříjemné zranění z Baťova z úvodního kola jarní části? „Všichni jsme tam byli namotivovaní, nahecovaní, že do toho vletíme a urveme body. A hned ve čtrnácté minutě přišel blbý souboj. Couval jsem, dostal hlavičku zezadu, vyplo mě to. Jak jsem v bezvědomí padal, nedal jsem tam ruce a spadl přímo na bradu,“ popsal nepříjemný moment.

Výsledek? Krev na hřišti, ulomené čtyři zuby a zlomená čelist. Tedy nejhorší zranění v kariéře „Nebolí to už ale vůbec, respekt do soubojů nemám, jsem v tomhle blázen,“ zopakoval závěrem David Kašpárek.

