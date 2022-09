Hlavně domácí prohru 0:6 po tragickém úmrtí brankáře Šustra z konce května Kozlovice skousávaly hodně těžko. V utkání totiž nebyly výrazně horším týmem. Tahle porážka jako by se symbolicky vrátila Přerovu.

„Kdo byl na předešlém utkání u nás, které jsme prohráli 0:6, viděl v tom paralelu. Nebyli jsme tehdy vyloženě lepším mužstvem, ale měli jsme spoustu gólových šancí, které jsme neproměnili. A soupeř proměňoval. Dnes to bylo obráceně,“ přikyvoval František Rolinc.

Skvělá podívaná

Pětistovka diváků viděla v prvním poločase vyrovnanou partii, hlavně však pohledný kombinační fotbal s šancemi na obou stranách. Jako první se ujali vedení domácí. Viktorka soupeře zatlačila do vlastního pokutového území, míč se nakonec dostal k Řezníkovi, který propálil Obzinu na bližší tyči.

Jenže Kozlovice mají Petra Nekudu. Nejlepší střelec hostů už mohl po zdravotních problémech nastoupit od začátku a tentokrát na gól potřeboval dvě šance. V 19. minutě si ve vápně stihl zpracovat míč a s přehledem zakončit.

„Takového hráče tam nemůžeme takto nechat. Měl spoustu času, v klidu si zpracoval míč a zakončil. Druhý gól po dlouhém autu ani nekomentuju,“ kroutil hlavou přerovský trenér David Rojka.

S nemocí bojuje góly! Žolíku Nekudovi na ně stačí pár minut

Ano, byl to Petr Nekuda, kdo po změně stran hlavou poslal kozly do vedení 2:1. „Měli jsme tam náznaky už v prvním poločase. Až ve druhém jsme ale pomalinku získávali převahu a začalo být otázkou času, kdy přidáme rozhodující gól. To, že jsme přidali další, už byl jenom bonus,“ byl spokojen hostující kouč Rolinc.

Přerované pak sice poslali do hry sympatické mládí v podobě 18letého Caletky a teprve 16letého Pistovčáka, mohli i srovnat, hlavičku Kašpárka a další šanci však pokryl brankář Obzina.

A tak od 80. minuty přišla třígólová kozlovická smršť, kdy se postupně náramně prosadily opory Kaďorek, Strašák a Galetka.

„Přerov určitě patří výše v tabulce. Připravovali jsme se na to, byl to těžký soupeř a výsledek 5:1 je nádherný proti takovému týmu,“ uvědomuje si František Rolinc.

„Je to super. Minulou sezonu jsme potřebovali hodit za hlavu. Dáme si pivko, posedíme a řekneme si, že jedeme dál. Příští týden nás čeká doma Bzenec, musíme v tomhle pokračovat,“ zmínil nestárnoucí Lukáš Kaďorek.

VIDEO: Oslavy v kozlovické kabině po vítězství v derby:

Zdroj: FK Kozlovice

Viktorka nezvládá druhé poločasy

Zatímco Kozlovice se vyhřívají na špici tabulky, Přerov má nečekaně opačné starosti. Se čtyřmi body je předposlední, přestože herně v žádném zápase nezaostával.

„Je to pořád dokola. V prvním poločase jsme měli i více šancí než Kozlovice. Byl to kvalitní fotbal, dalo se na to dívat a v šatně jsem i hráče pochválil. Jenže po změně stran se to zase zlomilo a dostali jsme góly. Potápí nás individuální chyby v obraně a to, že nedáváme góly jako v minulé sezoně,“ myslí si přerovský trenér Rojka.

Pravdou je, že pokud by Přerované k jediné výhře na hřišti HFK Olomouc přičetli body za výsledky v prvním poločase, měli by místo čtyř hned 11 bodů.

„Musíme makat dál a věřit, že se to otočí. Nevíme zatím, jak z toho ven, defenziva ve druhém poločase je špatná. Dopředu si vytváříme šance, ale nedotlačíme to tam,“ pokrčil David Rojka rameny.

Vypadalo to přitom, že Přerov se na jaře dokázal vypořádat s odchodem nejlepšího střelce Tadeáše Koryčana do 1. FC Slovácko.

„Asi chybí. Ale padalo nám tam vše i bez něj. Chybí nám i Adam Dittmer, střed zálohy teď není tak pevný, občas tam hoříme,“ doplnil David Rojka.

Viktorka navíc před derby přišla o zkušeného středopolaře Pavla Šišláka, který zamířil do Bělotína.

K lepším výsledkům se bude chtít odrazit v sobotu na hřišti Vsetína, se kterým se Rojkovým svěřencům v poslední době daří. „Naposledy jsme se tam taky probudili, tak uvidíme,“ uzavřel kouč Přerova.

1. FC Viktorie Přerov – FK Kozlovice 1:5 (1:1)

Branky: 11. Řezník – 19. a 52. Nekuda, 80. Kaďorek, 82. Strašák, 87. Galetka.

Rozhodčí: Ogrodník – Svoboda, Tomanec. ŽK: Kaďorek (Kozlovice). Diváci: 464.

Přerov: Mikeš – Kratochvíl, Kuča, Javora, Řezník – Kocian – Masný, Repček, Mirvald, Matušík – Kašpárek. Trenér: David Rojka.

Kozlovice: Obzina – Vítek, Kostka, Řehák, Kyselák – Kozák (68. Střelec) – Kaďorek (87. Chudoba), Skopal, Strašák (87. Vogl), Smolka (87. Zimmermann) – Nekuda (57. Galetka). Trenér: František Rolinc.