„Všechna zbývající mistrovská utkání budou přeložena na jarní část sezony tak, aby se nejdříve odehrála neodehraná utkání z podzimní části a následně jarní část,“ uvedl v tiskovém prohlášení předseda řídící komise pro Moravu Pavel Nezval.

Právě tento závěr se už během týdne rýsoval coby nejpravděpodobnější. Ovšem například oba účastníky divize E z Hranicka může předčasný konec podzimu mrzet.

Rozjeté Hranice chtěly útočit na první příčku, Všechovice jsou po deseti odehraných zápasech druhé.

„Mrzí nás to, ale dalo se to předpokládat. Spíš teď čekáme na termínovou listinu. Na zimu už domlouváme přípravné zápasy a soustředění,“ prozradil trenér SK Hranice Radek Fojtů, který s týmem trénoval až do této středy, tedy vlastně nepřetržitě do té doby, než mu to zakázala vládní opatření.

„Teď hráčům posílám individuální plány. Plní to doma a já mám od nich zpětnou vazbu. Rádi nejsme, ale bereme to tak, jak to je. Naše cíle se nemění, my chceme postoupit. Co nás nezabije, to nás posílí,“ dodal Radek Fojtů.

V duchu známého hesla by se rádi řídili také ve Všechovicích. Tam totiž virus řádil a i nyní jsou někteří hráči v karanténě. Odklad zápasů tak vlastně Tatranu přijde vhod.

„I díky epidemii máme hráče mimo hru. Aktuálně je to sedm nebo osm kluků v karanténě. Asi bychom to dohráli, ale nebyli bychom tak efektivní jako doposud,“ má jasno kouč Petr Zatloukal.

„Věřím, že to týmy mají podobně. Musíme to akceptovat, ta situace ve společnosti je důležitější než fotbal. Budeme řešit, co dál. Určitě vytvoříme nějaké plány, ale i sami hráči musí sami nejlépe cítit, co potřebují,“ doplnil lodivod Všechovic.