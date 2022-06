„Do zápasu jsme vstoupili dobře a dali rychlé dva góly. Potom už to bylo takové nemastné-neslané. Holešov moc nechtěl hrát, my jsme kazili běžné přihrávky a dostali se zbytečně pod tlak. Škoda gólu, který jsme dostali, ale nevadí, stane se," popisoval Radim Kundrát poslední utkání Hranic v sezoně ihned po jeho skončení. Jeho tým v něm porazil předposlední Holešov 2:1.

Hranice sezonu opanovaly s 63 body, když z 26 zápasů hned dvacetkrát zvítězily. V jarní části dokonce ztratily pouhé dva body za bezbrankovou remízu na hřišti Skaštic.

„Podzim nebyl špatný. Sice jsme v něm se třemi týmy klopýtli, ale rozehrané jsme to měli stále dobře. Jaro pro nás začalo velmi dobře. Zachytili jsme prvních pět kol, ve kterých jsme porazili také Přerov a Kozlovice. Tím pádem jsme se dostali na špici a už jsme si to pohlídali," pochvaloval si. „Tomu, že by to mohlo klapnout, jsem začal věřit zhruba, když zbývalo pět kol do konce. Věděl jsem totiž, že Kozlovice ještě budou hrát s Přerovem a my budeme mít lehčí los než oni," dodal.

K fotbalu to patří

Jednatřicetiletý častý hranický kapitán ale v této sezoně příliš času na hřišti nedostával. Po podzimu, kdy nastoupil v základní sestavě téměř do všech mačů, přišlo jaro a s ním nový kouč Matějka a s ním noví hráči.

„Přišli noví kluci a nedostal jsem tolik důvěry od trenéra. To ale k fotbalu patří a příliš těžkou hlavu si z toho nedělám. Jsem prostě rád, že se postoupilo a klukům přeji, ať v té soutěži chvilku zůstanou," vysvětluje.

„Já bych chtěl určitě v Hranicích zůstat, projít přípravou a pak se uvidí. Nevím přesně, kolik nás do ní nastoupí, ale mělo by to být okolo 25 hráčů. Chtěl bych si připsat nějaký ten start v třetí lize, protože zatím žádný na kontě nemám," doplnil ještě borec, který s Hranicemi s týmem z pomezí tří krajů spojil celé své dosavadní fotbalové působení.

20 let v jednom klubu

Radim Kundrát se do Hranic dostal ve svých deseti letech, když do nich přešel po ročním hraní v Hustopečích nad Bečvou. Jak toto spojení po tak dlouhé době hodnotí? „Je to nahoru-dolů, ale jsem tady spokojen. Nikdy jsem si tu na nic nestěžoval. Navíc vedení, které je tady posledních pár let, to tady posouvá strašně moc dopředu," říká.

Oslavy

A jaké očekává oslavy hranického návratu do MSFL, na který si místní museli počkat dlouhých patnáct let? „Doufám, že v poklidu. Na druhou stranu je ale třeba to pořádně zapít a doufám, že se to obejde bez větší újmy," smál se.

Další triumf

divize E ale není pro Kundráta jediná soutěž, ve které letos triumfoval. Společně se svým spoluhráčem Jakuem Markem a asistentem trenéra Tomášem Čápem totiž triumfoval i v Zaměstnanecké lize ve výběru hranické firmy Schäfer.

„Byl to super turnaj. Ze začátku se sice do toho klukům příliš nechtělo, protože se začínalo až po práci, ale teď jsou z toho všichni nadšení. Vyhráli jme zájezd na tři dny do země, kterou si vybereme," říkal spokojeně.

„Okresní a krajské kolo bylo pro nás fotbalisty poměrně jednoduché, ale finálový turnaj v Roudnici nad Labem už svou kvalitu měl. Ale zvládli jsme to. Z celkem patnácti zápasů máme jen jednu remízu," uzavřel Radim Kundrát.