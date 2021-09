Naposledy Hranice vyhrály na půdě HFK 2:0. „Byl jsem spokojený s obranou, soupeře jsme do ničeho nepustili a zvítězili jsme zaslouženě,“ zakončil trenér ambiciózního mužstva.

„Řekli jsme, že chceme postoupit, soupeř to cítí a zatáhne se. Na to se ale nevymlouvám, protože v úvodu ročníku se nám nedařilo herně a byli jsme nervózní,“ uznal Fojtů.

Naopak Hranice vyhlásily ambice postoupit do MSFL. Zpočátku však jejich výsledky tomuto cíli neodpovídaly. Hlavní trenér Radek Fojtů měl dokonce nůž na krku, který však jeho svěřenci odmítli vysokým vítězstvím proti Slavičínu.

„Změnilo se toho hodně. Máme mladý tým a spousta kluků studuje a nechodí na tréninky. někdy je nás třeba jenom pět nebo šest a je těžké vymyslet program, abychom na něčem zapracovali. To můžeme pouze v pátek,“ lituje Bokij.

„Podařilo se nám stmelit tým. V létě jsme mohli trénovat, kluci na tréninky chodili a bylo to jiné,“ vracel se za úspěšným obdobím trenér Holice Alexandr Bokij.

Domácí hráči HFK do soutěže vstoupili nad očekávání, dostali se na 2. místo Divize E a vypadalo to, že jsou na dobré cestě.

Vzájemný duel mezi HFK Olomouc a Hranicemi nabídlo sobotní odpoledne. Kdo by to byl před startem soutěže řekl, že tyto dva celky budou dělit v tabulce po sedmi kolech pouze tři body.

