Do konce tohoto týdne má být rozhodnuto také o dohrání podzimní části divizních soutěží. Zatím vše nasvědčuje tomu, že letos už se fanoušci na Hranicku fotbalu nedočkají.

Fotbalisté SK Hranice (v bílém) proti Všechovicím. Ilustrační foto | Foto: Pavel Hrdlička

„Jak to tak vypadá, letos už si nezahrajeme. Zatím to nemáme potvrzené,“ hlásí trenér Tatranu Všechovice Petr Zatloukal s tím, že pokud by se hrát mělo, tým by dokázal připravit.