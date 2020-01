Výpraskem 2:8 v Uničově de facto odstartovali fotbalisté SK Hranice zimní přípravu. Přestože první výsledek na půdě čtvrtého týmu MSFL nemůže být směrodatný, hranický kouč Radek Fojtů si neodpustil hodnocení nepovedeného vystoupení svých svěřenců na úvod přípravy.

Tomáš Čáp | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Vlétli na nás, v poločase to bylo 5:0, druhá půlka už byla celkem vyrovnaná. Ale než jsme se vzpamatovali, trvalo to. Je fakt, že dostat osm gólů, to je prostě hodně, to by se nám stávat nemělo,“ zmínil Fojtů, že rozhodně je během zimy na čem pracovat.