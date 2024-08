Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Eskáčko myslí na budoucnost

Pro Hranice žádná hanba. Ambice v MSFL sice tým kolem zkušeného útočníka Jakuba Rolince měl vyšší, po 13. příčce v nováčkovské sezoně přišel spíše smolný pád do 4. ligy z 16. pozice. Eskáčko však má i do budoucna na čem stavět.

Text je také součástí mimořádné přílohy úterního Deníku Fotbalový deník

Kromě zmíněného ofenzivního esa Jakuba Rolince tým opustili už jen Vojtěch Pak či důležitý záložník Daniel Grygar. Jinak (kromě návratů z hostování) Hranice zůstaly pohromadě, přibraly posily v podobě křídelníka s bohatými třetiligovými i druholigovými zkušenostmi Jiřího Kišky (26 let) či zajímavé nigerijské akvizice Olawunmiho (21 let), a hlavně se chtějí vydat jasnou cestou – dát prostor mladým odchovancům z dorostu, kteří vykopou pro město MSFL zpět. A nemusí to být ihned.