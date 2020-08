„Tohle slovo vůbec nepište! Chceme se pohybovat v první polovině tabulky. První tři až čtyři celky jsou jinde, ale náš sen je být do šestého místa. Vzhledem ke změnám v kádru je to od nás hodně ambiciózní,“ prozradil v úvodu předseda klubu Ladislav Šabo.

Jeho tým opustil dlouholetý tahoun a střelec Jan Nimrichtr, který odešel do Postřelmova.

„Měl tu soutěž nahranou, věděl, jak napadat a hodně nám to pomáhalo,“ vyjádřil se Šabo na adresu důrazného útočníka.

Do Moravské Třebové hrající krajský přebor zamířil Milan Olejník, který rovněž patřil k obvyklým stavebním pilířům základní jedenáctky posledních let.

„Oba postavili baráky, do toho přišla nově rodina a chtěli méně trénovat. To šlo proti naší filozofii. Přišli s tím férově a rozešli jsme se v pohodě. Budou u nás mít dveře otevřené, ale teď mají jiné priority,“ měl pochopení Šabo.

Trenéři Zdeněk Opravil a Roman Křepelka se už nebudou moci spolehnout ani na služby Daniela Španihela, který nestíhá s prací a řeší, co bude dál.

Minimálně v úvodu budou postrádat rovněž zraněné Jiřího Bernarda s Miroslavem Podhorným, které čeká operace kolene.

„Měli ji mít už za sebou, ale vzhledem ke Covidu ji nemohli podstoupit,“ litoval Šabo.

Naopak Pavel Dostál by se mohl k týmu připojit dříve: „Měl problémy se srdcem, ale vypadá to, že už je zdravý. Potřebuje to ještě potvrdit od doktorů.“

A co příchody? Těch bylo také požehnaně. Původně měl přijít brankář Toman ze Zábřehu, ale nakonec jej Sulko neuvolnilo. Naopak jeho spoluhráč Michal Sitta si divizi vyzkouší. Mezi další posily patří olomoučtí brankář Adam Vičar a obránce David Pavelka, další zadák Ondřej Kováč z Rakouska, záložníci Vojtěch Cikryt z Mohelnice, Petr Linet z Velkých Losin, Stanislav Lavrovič z Bruntálu a také navrátilec z Anglie Erik Kotzmann.

„Je tady díky Covidu. Minimálně půl roku by s námi měl být. Je hodně najetej, protože se tam udržoval a hrál fotbal na nějaké nižší úrovni,“ měl radost Šabo.

Jako poslední by se k týmu měl připojit ještě útočník Stanislav Sadil, který měl podle dohody odehrát první dvě kola v dresu Bludova.

Při posledním přípravném zápase si ještě kouč stěžoval na nedostatek kreativity ve středu pole, což se potvrdilo i v prvním soutěžním duelu, ve kterém jeho svěřenci vyšli střelecky na prázdno. Šumperk se pokusil oslovit dva zkušené hráče, ale ani s jedním se nedohodl.

„Nezbyde nám nic jiného, než sledovat kluky z okolí a případně ještě někoho přivést. Celkově ale mají noví hráči dobrou tréninkovou morálku i dobré charakterové vlastnosti. Nebudeme brečet, že jsme ztratili hráče. Věříme, že jsme je dokázali nahradit,“ zakončil ke kádru Ladislav Šabo.

Klub z podhůří Jeseníků má v probíhající sezoně ještě další mimosportovní cíle. Jedním z nich je vybudovat novou pergolu na občerstvení.

„Vypadá to, že je to na dobré cestě. Věřím, že do konce roku nebo začátku jara bychom to mohli zvládnout,“ je optimistický předseda. Novinkou pro fanoušky je rovněž nový merchandising v podobě kšiltovek a podobných věcí spojených se šumperským fotbalem.