Diváci na stadionu v Holici mohli již od prvních minut sledovat velice bojovný souboj, který byl ovšem skoupý na gólové šance. A když už nějaká přece jen přišla, chyběla jí buďto razance, přesnost, anebo obojí.

Tento stav věcí platil až do 35. minuty, kdy hostující Adam Hrdlička šikovně trefil skákající míč, efektně přehodil Machalického a poslal svůj tým do vedení. Gól svého týmu oslavil i zhruba desetičlenný kotel aktivně povzbuzujících všechovických příznivců.

„Hned na začátku jsme si řekli, že budeme hrát naplno a to jsme celkem plnili, začal své hodnocení domácí kouč Alexander Bokij. „Všechno šlo až do gólu poměrně dobře. Bohužel pak náš pravý obránce udělal hloupou poziční chybu, z které jsme inkasovali,“ okomentoval Bokij s hořkým úsměvem na tváři.

„My jsme šli do zápasu s respektem k soupeři. V minulém zápase totiž rozhodně ukázal, že góly dávat umí. Upravili jsme proto i rozestavení,“ uvedl jeho protějšek Petr Zatloukal.

Bojovnost z první půle se plynule přelila i do té druhé. A brzy mohlo být i srovnáno. Bohužel pro domácí ale trefil střídající Deák ze své megašance pouze horní tyč Konečného branky. „Do druhého poločasu jsme šli se třemi změnami a hned ze začátku jsme měli šanci vyrovnat, bohužel jsme ale nastřelili jen břevno,“ mrzelo Alexandera Bokije. „Dovolím si tvrdit, že až na tento okamžik, kdy jsme měli štěstí, jsme byli lepší a svého soupeře přehrávali,“ usmíval se hostující lodivod Zatloukal.

Na dobře organizovanou všechovickou obranu totiž domácí nakonec recept nenašli. Navíc hosté udeřili v závěru podruhé. V 81. minutě si na centr vyskočil Petr Plešek a nekompromisně zavěsil. Od tohoto okamžiku se už zápas pouze dohrával. „Péťa Plešek se nám začíná trefovat už standardně a začíná být takovou naší jistotou. Do střelecké formy se navíc začíná dostávat i Adam Hrdlička. Za to jsem oběma velice vděčný,“ zářil štěstím všechovický kouč.

„Bohužel. Snažili jsme se za každou cenu vyrovnat, čímž jsme soupeři vytvořili mnoho prostoru k protiútokům a v důsledku toho inkasovali podruhé,“ smutnil naopak Bokij. „Po minulé výhře v derby jsem čekal, že by nás to mohlo nakopnout. Bohužel si nejsem úplně jistý, jak tohle vnímají hráči, protože máme v týmu velké rozdíly v připravenosti a takové té oddanosti ke klubu. Můžeme samozřejmě prohrát kdykoli s kýmkoli, ale na hřišti musíme vždy nechat všechno, ne jen běhat a kopat do balónu,“ uzavřel své zápasové hodnocení.

Plníme plán, pomáhají nám i fanoušci, těšilo Zatloukala

To závěrečné věty Petra Zatloukala byly mnohem optimističtější. „Dnes jsme hráli dobře odzadu a díky tomu jsme podruhé za sebou udrželi nulu (v minulém zápase Všechovičtí porazili Strání 1:0, pozn. red.). To mě velice těší. Do sezóny jsme navíc šli s plánem, který se nám zatím daří plnit. Blíží se konec podzimu, tak doufám, že se nám ještě nějaké body podaří nasbírat a nějak zbytečně si to nepokazíme,“ dodal.

„Samozřejmě bych chtěl poděkovat našim fanouškům, kteří jsou výborní a dokážou nás podpořit i ve chvílích, kdy se nám nedaří. Jsme za ně hrozně rádi a doufám, že i díky našim výkonům jich na naše zápasy bude chodit ještě víc,“ zakončil svou děkovnou řeč Petr Zatloukal.

1.HFK Olomouc – TJ Tatran Všechovice 0:2 (0:1)

Branky: 35. Hrdlička, 81. Plešek. Rozhodčí: Brázdil – Habermann, Čampišová. ŽK: Vyskočil, Nemergut - Plešek. Diváci: 85.

HFK Olomouc: Machalický – Vyskočil (77. Bohanos), Spurný (46. Filípek), Černý, Židek (46. Deák), Novotný Laštůvka (46. Tylich), Bernatík, Pavelka, Stoklasa (72. Svrčina), Nemergut. Trenér: Alexander Bokij.

Všechovice: Konečný – Richter, Geryk, Plešek (87. Veselka), Zezulka (77. Adamčík), Dluhoš, Orava, Hrabovský (54. Skácel), Plešek, Hrdlička , Hulman. Trenér: Petr Zatloukal.