Zajímavý zápas nabídlo 20. kolo divize E, které svedlo dohromady hráče olomoucké Holice a Všechovic. Po jeho finálním hvizdu se pak mnohem lépe mohli cítit domácí, kteří konečně protrhli svou střeleckou smůlu, nasypali do brány strážené Patrikem Jílovcem tři branky a mohli tak oslavit první jarní tři body.

Oslava Holických po výhře nad Všechovicemi | Video: Deník/David Kubatík

„Věděli jsme, že nás čeká kvalitní manšaft, který byl o dva body před námi. Zároveň se jednalo o tým, který je lepší směrem dopředu než dozadu. Byl to tedy znovu zápas o šest bodů a jsem moc rád, že jsme ho zvládli. Výhru už jsme totiž potřebovali jako sůl. A také, že jsme konečně dali gól ze hry. A dokonce tři. Teď uvidíme, jestli to z nás teď už konečně spadne a rozstřílíme se," rozplýval se po zápase štěstím holický kouč Petr Večeř.

Pět minut před koncem vyrovnané první půle zachoval tváří v tvář gólmanu Jílovci chladnou hlavu Tomáš Svrčina a poslal svůj tým do důležitého vedení. Zároveň se jednalo, jak už naznačil trenér Večeř, o první holický gól ze hry po více než 300 minutách hracího času. Stav 1:0 pak vydržel až do poločasu.

Po přestávce pak Olomoučané své vedení ještě navýšili. Nejdříve v 52. minutě využil chybu ve všechovické rozehrávce ke svému prvnímu gólu v novém působišti Radim Machala. „Už v předchozích zápasech měl dost zajímavých šancí, ale tak jako zbytek týmu, neproměňoval je. Teď se mu to konečně povedlo a třeba už to také protrhnul," řekl k premiérové trefě svého svěřence holický lodivod.

O třináct minut později pak ještě na 3:0 upravil Paris Purzitidis a v závěru se mohli radovat i hosté. Branky však nedocílil nikdo z nich, protože míč poslal hlavou do vlastní sítě Jaroslav Tylich.

Holičtí tak konečně protrhli své trápení, postoupili v tabulce na 23 bodů a díky tomu o jeden bodík přeskočili svého všechovického soupeře. „Je to vzpruha. Chtěl bych ale říct, že ani předtím jsme nebyli nějak vyloženě pod dekou. Horší by bylo, kdybychom šli od porážky k porážce a byli herně špatní. Tak to ale nebylo. Pouze jsme nedávali góly," pokračoval Večeř.

Mnohem hůře se pak zápas hodnotil trenérovi Tatranu Zbyňku Vinklarovi: „Jako tým jsme dnes nepodali dobrý výkon. Bohužel jsme nenavázali na výhru z minulého týdne a to nás stálo body. Je v nás určitě víc, ale na to hřiště jsme to prostě nedali. Z toho pak pramenily chyby, kterých soupeř dokázal využít. Nevypracovali jsme si ani žádné vyložené šance, tak jako v předchozích zápasech. Nezbývá mi tedy nic jiného, než pogratulovat soupeři, protože ten vyhrál naprosto zaslouženě," lomil rukama.

A zatímco jeho svěřence čeká v příštím kole konfrontace na půdě Holešova, Holičtí zavítají na hřiště s umělou trávou, na kterém své domácí zápasy hraje aktuálně dvanáctý a zároveň pomalu se zvedající Baťov. „Na umělce jsme trénovali celou zimu a máme ji stále k dispozici, takže si teď na ní přes týden určitě zatrénujeme. Uvidíme ale, jaké bude počasí. Jestli totiž bude takové vedro jako dneska, bude to opravdu velmi nepříjemný zápas," uzavřel Petr Večeř.

1. HFK Olomouc - TJ Tatran Všechovice 3:1 (1:0)

Branky: 40. Svrčina, 52. Machala, 65. Purzitidis - 86. Tylich (vl.).

Rozhodčí: Banot - Lukašík, Ganaj. ŽK: Vejvoda - Bezděk. Diváci: 136.

HFK Olomouc: Šarman - Purzitidis, Kadlec, Vejvoda, Tylich, Novotný (54. Pícha), Svrčina (89. Nemeth), Pavelka, Skočovský, Machala (65. Kachlík), Zeman (65. Filípek). Trenér: Petr Večeř.

Všechovice: Jílovec - Orava, Richter, Kopecký (57. Skácel), Staněk, Kuchař, Bezděk (77. Adamčík), Cubo, Rolinc (Vahalík), Vozák (57. Lasovský), Kurfürst. Trenér: Zbyněk Vinklar.