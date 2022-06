První tři branky vsítili Hraničtí v rozmezí desáté a 28. minuty, když se o všechny postaral Lukáš Hapal. A ten třetí byl pro ně obzvlášť šťastný. Brankář Holý, který v divizi nastoupil poprvé, totiž při pokusu o odkop nastřelil Hapala do nohy a od ní se míč odrazil do sítě. „Chtěl jsem to odkopnout co nejdál, ale bohužel. V té situaci bylo všechno špatně. Mělo to jít do autu," krčil rameny devatenáctiletý gólman.

Ve 43. minutě ještě upravil na 4:0 David Heřmánek a v poslední vteřině minutového nastavení snížil na 4:1 kapitán olomouckých Aleš Rus.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře a během pěti minut se dostali třikrát do zakončení. Pak nám tam ale párkrát propadl míč a dostali jsme nešťastné góly. Inkasovali jsme ze standardky, na kterou jsme měli být připraveni lépe a pak jsme dostali další velice nešťastný gól po chybě gólmana, který dnes chytal v divizi poprvé. O prvním gólu si navíc myslím, že padl z ofsajdu, ale můžu se mýlit. Video to ukáže," chopil se hodnocení i hostující lodivod Rostislav Sobek.

MSFL a 1. Futsal liga v jedné sezoně? Už se na to těším, říká Nikolas Tilkeridis

Po změně stran už pak byly mnohem lepší hosté, kteří ihned zasypali Jakuba Obzinu řadou střel a centrů. A aktivita se jim vyplatila. V 61. minutě se podařilo po tlaku míč dotlačit do sítě Rusovi znovu a bylo to rázem pouze o dva góly. A o chvíli později mohlo být pro domácí ještě hůř, když po faulu na Sobka odpískal sudí Dedek penaltu. K ní se znovu postavil Aleš Rus, který ale tentokrát na Jakuba Obzinu nevyzrál a hattrick si tak nepřipsal.

„V druhé půlce byly Sady lepší a nebezpečnější. Měli jsme tam sice náznaky brejků a mohli jsme ještě jeden gól přidat, ale když už jednou vypadnete z rytmu, tak se do něj už špatně vrací. Zvláště mě zamrazilo při té penaltě, při které nás Obzi obrovsky podržel," říkal domácí kormidelník.

Do konce druhé pětačtyřicetiminutovky už pak žádný další gól nepadl, a tak si hraničtí hráči mohli připsat svou jedenáctou výhru z posledních dvanácti zápasů.

„I za stavu 4:0 jsem byl klidný, protože se jednalo o konfrontaci s lídrem a náš výkon byl více než slušný. Klukům musím za celou sezonu moc a moc poděkovat," konstatoval novosadský trenér.

Příběh českých fanoušků: Vyrazili na repre, v Lisabonu popíjeli s mistrem Evropy

A ke konci svého hodnocení se Rostislav Sobek ještě vrátil k výkonu mladého gólmana Holého. „Radek chytal velice dobře. Je to náš odchovanec z dorostu a myslím si, že svoji šanci, až na ten jeden nešťastný okamžik, využil dost dobře. Zvláště na něm oceňuji, že i přes takovou hrubku dokázal zůstat v klidu a zápas dochytat spolehlivě až do konce," uzavřel.

SK Hranice - FK Nové Sady 4:2 (4:1)

Branky: 10., 13. a 28. Hapal, 43. Heřmánek - 45+1 a 61. Rus. Rozhodčí: Dedek - Šafrán, Sivera. ŽK: Marek, Pančochář, Markovič, Hapal - Kirschbaum, Kucharčuk. Diváci: 210.

Hranice: Obzina - Jasenský, Bezděk, Lasovský, Tilkeridis (76. Helešic), Vítek, Marek (72. Rak), Heřmánek (76. Cagaš), Pančochář, Markovič, Hapal. Trenér: Roman Matějka.

Nové Sady: Holý - Kirschbaum (80. Dokoupil), Popelka, Fládr, Lužný (72. Marčík), Kucharčuk, Rus, Hirsch, Opatřil, Sobek, Drábek (80. Blaha). Trenér: Rostislav Sobek.