„Byl to dneska paskvil ze všech stran. Nebyl to fotbal, ale křápaná. Jestli má někdo z takového fotbalu radost, tak já určitě ne. Nic víc k tomu říct nechci,“ neskrýval po zápase svůj evidentní vztek a frustraci hranický kouč, kterého rozhodčí po druhé žluté kartě poslal z lavičky do hlediště deset minut před poločasem.

Novosadští se svého favorizovaného soupeře v žádném případě nezalekli a již od prvních minut s ním rozehráli velice vyrovnanou partii. A vyplatilo se. Kromě Tilkeridisova břevna z 15. minuty se totiž Hranice k žádnému závažnějšímu ohrožení Kofroňovy branky nedostaly. „Myslím si, že jsme dnes vyhráli naprosto zaslouženě. Na větší fotbalovost soupeře prostě nelze odpovědět jinak, než upravenou taktikou a naprosto oddaným výkonem celého týmu. A to se nám dnes beze zbytku povedlo,“ usmíval se po zápase viditelně dobře naladěný domácí kouč Rostislav Sobek. „Prvních dvacet minut jsme byli podle mě dokonce lepší. Poté se soupeř dostal do hry a měl více standardek. My jsme to ale všechno dokázali ustát a nepouštěli jsme je k žádným větším ohrožením našeho brankáře,“ dodal kouč, který v minulosti také Hranice vedl a tudíž byl pro něj duel prestižní.

Druhá půle rozhodla o senzaci

Utkání rozhodl vstup Nových Sadů do druhého poločasu, který byl jako z říše snů. Ve 48. minutě sice ještě jim sice gól nebyl pro ofsajd uznán, o dvě minuty později už se ale mohli radovat naplno. Po faulu na Drábka totiž odpískal sudí Švehla penaltu, kterou s naprosto chladnou hlavou proměnil Aleš Rus a poslal svůj tým do vedení.

A to nebylo vše. V minutě 63. přehodil Tomečku nádherným obloučkem Pavel Kucharčuk a zasadil favoritovi druhou smrtelnou ránu. „V druhém poločase jsme zlepšili přechod do útoku, z čehož potom vznikla i ta penalta. Gól z ní se nám pak podařilo ještě potvrdit. Potom už jsme na tom byli tak dobře, že jsme to skóre ještě klidně mohli i navýšit,“ pochvaloval si Sobek a k překvapivému výsledku a velice dobré hře svého týmu ještě dodal: „Musím říct, že bych se klidně upsal i peklu, kdyby se nám takové výkony podařilo opakovat pravidelně,“ smál se.

Emoce na straně soupeře komentoval Sobek spíše smířlivě a s pochopením. „Na našeho soupeře je vyvíjen velký tlak. Jsou to favorité na postup a musí proto získávat body. Jinak si myslím, že ty emoce byly z jejich strany naprosto zbytečné. Spíš než na rozhodčí se raději měli zaměřit na své hráče, aby byli trpělivější a podali lepší výkon,“ uvedl Sobek.

Nečekané tři body Nové Sady katapultovaly na šestou příčku. Hranice naopak po prohře klesly na místo třetí.

FK Nové Sady – SK Hranice 2:0 (0:0)

Branky: 50. Rus, 53. Kucharčuk. Rozhodčí: Švehla – Fabeš, Urbánek. ŽK: Kirschbaum, Škrabal, Fládr, Kucharčuk – Kundrát, Bezděk, Lasovský, Tilkeridis. Diváci: 230.

Nové Sady: Kofroň – Kirschbaum, Opatřil, Popelka, Škrabal (66. Bošek), Krátký, Fládr, Kucharčuk, Rus, Ždánský (90. Ráček), Drábek (89. Škrabal) Trenér: Rostislav Sobek.

Hranice: Tomečka – Vavřík, Cverna, Kundrát, Kuchař, Bezděk, Lasovský, Tilkeridis (79. Rak), Cagaš (57. Marek), Rolinc, Hapal. Trenér: Radek Fojtů.

Autor: David Kubatík