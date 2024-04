Fotbalisté Všechovic si připsali druhou porážku v řadě. Z Holešova odjeli s pětigólovou nadílkou a klesli na dvanácté místo divize E.

Fotbalisté Holešova porazili ve 21. kole divize E doma Všechovice 5:1. | Video: Zapletal Mojmír

„Začátek byl celkem solidní. Chtěli jsme hrát z bloku od půlky, na brejky. Drželi jsme se toho, ale udělali jsme laciné chyby, pustili soupeře dvakrát do zakončení a on toho využil. Do šatny jsme dostali zbytečný třetí gól,“ litoval trenér Všechovic Zbyněk Vinklar.

Zdroj: Zapletal Mojmír

O přestávce tak jeho tým prohrával 0:3 a kouč chtěl něco změnit. Proto udělal hned trojí střídání. „Zkusili jsme se vrátit do zápasu, dali jsme to na tři beky a tři útočníky. Ze začátku to pomohlo, měli jsme dobrý vstup do druhé půle, byl tam tlak a měli jsme optickou převahu,“ popisoval.

Hned po čtyřech minutách snížil Vahalík po standardce na 1:3, jenže na kontakt byly Všechovice jen sedm minut, poté svým druhým gólem v zápase vrátil Holešovu třígólové vedení Kovář.

Potštátští kotelníci odvezli z Kozlovic bod. Ti že vedou přebor, divili se hosté

„Z brejku bohužel kontroval. Holešov využil všechno co měl. My jsme opět udělali více chyb,“ kroutil hlavou Vinklar.

Nakonec jeho tým inkasoval ještě popáté. „Ve hře ale takový rozdíl nebyl. My se potácíme v tom, že děláme laciné chyby, které nás sráží. Dáváme si polovlastní góly a pak to tak vypadá. Musíme na tom pracovat a vyvarovat se toho, aby se to neopakovalo,“ uzavřel Vinklar.

Kostelec schytal pětku od kulturistů, trenér hráče přesto chválil

SFK Elko Holešov - Tatran Všechovice 5:1 (3:0)

Branky: 23. a 40. Gettler, 31. a 56. Kovář, 61. Daněk – 49. Vahalík.

Rozhodčí: Terber - Nápravník, Smýkal. ŽK: Otepka - Bezděk, Lasovský. Diváci: 333.

Všechovice: Jílovec - Vahalík (60. Cubo), Richter, Kopecký (46. Orava), Staněk, Kuchař, Bezděk, Adamčík, Rolenc (46. Skácel), Vozák (46. Lasovský), Hoffmann (73. Kurfürst). Trenér: Zbyněk Vinklar.