A jak vysoko by měl tento mix klub, jenž v dobách největší slávy čeřil vody na špici druhé ligy, vynést?

„Každý chce hrát samozřejmě nahoře a ani my nejsme výjimkou. Mužstvo stavíme tak, abychom klub dovedli o patro výš, do třetí ligy. Neříkám, že hned letos, nebo v příští sezoně. Pro tohle ale děláme každý den a každý zápas maximum. Věřím, že to můžeme zvládnout,“ řekl Derco.

Po loňském podzimu mužstvu patřilo v divizi E třetí místo, takže ambice nejsou nereálné. „Nechceme vyvíjet tlak, že postoupit musíme. Ale taky nezastíráme, že je to dlouhodobý cíl. Hráči se s tím musejí naučit pracovat,“ míní Derco.

Ten byl vcelku optimistický i před jarní částí minulé sezony, která se ale nakonec ze známých důvodů nehrála. V Holici však v dlouhatánské a bezprecedentní pauze nezaháleli.

„Snažili jsme se udržovat v tempu a zařazením přátelských zápasů se udržet trochu i v zápasovém rytmu. Vcelku se nám to dařilo. Před startem přípravy na novou sezonu jsme si pak dali krátkou pauzu,“ prozradil Derco, který byl celkově s přípravným obdobím spokojen.

„Vypadalo dobře. Udělali jsme kus práce. Kluci už byli schopní do zápasu přenést věci, které po nich vyžadujeme. Důležité bude, abychom to dokázali předvést i v mistrovských zápasech. Hned ten první se nám totiž nepodařil, což bych řekl, že byla určitá daň za to, že máme mladý tým,“ připomněl nečekanou úvodní domácí porážku se Stráním.

„Nebyli jsme ještě stoprocentně v modelu, který je pro mistrák potřeba. Můžete dělat, co chcete. Snažili jsme se z kluků vymáčknout maximum ve všech zápasech, požaduji maximální nasazení na každém tréninku, ale to nastavení v podvědomí je v mistráku jiné. A našim mladým klukům to chvilku trvalo, než jim došlo, že se hraje o body,“ prohlásil trenér HFK.

I v nové sezoně chce stavět na zkušených bratrech Martinovi a Michalovi Vyskočilových.

„Pořád je na hřišti potřebujeme. Martin je mým hrajícím asistentem, moje přímé spojení na hřiště. Stejně důležitý je pro nás i Michal. Co se týká dynamiky a rychlosti, tak už to není, co to bývalo, nicméně mají jiné přednosti. Třeba z hlediska organizace hry. Tam logicky díky zkušenostem mají věci, které mladším klukům chybějí,“ prohlásil Derco.

„Vydali jsme se ale cestou omlazení a myslím, že po ní jdeme správně. Chce to jen trošku trpělivosti a počkat, až kluci ty zkušenosti nasbírají,“ doplnil.

„Důležité je uvědomit si, že jsme pořád v nějakém procesu obměny. Podstatné pro nás je, že noví kluci, kteří přicházejí, zapadnou do mužstva povahově a charakterově. Už máme vyváženější tým – starší kluci jdou na trénincích příkladem, mladí se od nich učí. Kluci na sobě pracují, chtějí se posouvat a já věřím, že se nám to už brzo vyplatí,“ uzavřel.