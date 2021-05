Svaz definitivně zastavil sezonu úterním oficiálním vyjádřením na základě harmonogramu rozvolňování ze strany státních institucí.

„Už jsme s tím byli poslední týden nebo dva prakticky smíření. Postoupit chceme pořád. Musíme si rok počkat,“ krčí rameny hranický trenér Radek Fojtů.

Jeho tým si brousil zuby na první příčku, po podzimu byl třetí dva body za prvním Slavičínem. Klub si na postup věřil, přizpůsoboval mu spoustu věcí. Hráči dokonce brali slíbené peníze, přestože trénovat mohli dlouho jen individuálně. O to více makali a těšili se na soutěžní utkání.

„Sportovní ředitel mě ubezpečil, že jedeme dál a nic se nemění. Cíl zůstává. Co mám informace, klub to nijak nepoškodí,“ ubezpečil Radek Fojtů.

Kádr by tak v Hranicích měl zůstat beze změn. Fojtů svěřencům naordinoval předčasnou letní přípravu a čeká se, kdy situace dovolí odehrát amatérům alespoň přátelská utkání.

PROČ SE SOUTĚŽ NEDOHRAJE POZDĚJI?

Nemohla se však v létě místo přípravných duelů dohrávat sezona? Podle hranického kouče rozhodně ano.

„Psal jsem před dvěma týdny sekretáři svazu Paulymu, proč se soutěž neodehraje třeba do půlky července. Že mi to rozum nebere a jsou to i ohlasy jiných trenérů,“ nastínil Radek Fojtů.

A odpověď? Podle lodivoda divizního favorita přinejmenším zvláštní.

„Prý, že děti přes prázdniny nechodí do školy a rodiče chodí do práce. Že hnutí rozhodlo, že je to neakceptovatelné. Já jsem se ho na děti vůbec neptal. Děti jsou doma rok a rodiče chodí do práce pořád,“ nechápe Fojtů.

Možnost pokračování sezony o letních prázdninách každopádně vyloučila FAČR už s předstihem. Kvůli návaznosti mezi sezonami i době dovolených stanovila jednoznačně, že ročník 2020/21 musí skončit 30. června. Přesnějšího vysvětlení se ale Radek Fojtů nedočkal.

„Nepochopím, že diváci teď chodí na fotbal a my nemůžeme dohrát soutěž. Myslím si, že je to politika a fotbalisty asi budou muset klonovat. Pan Pauly asi vycítil, že jsem trošku naštvaný a na tento mail už jsem se odpovědi nedočkal,“ uzavřel Radek Fojtů.