„Měli jsme i s vedením jasno v tom, že chceme hrát. Jen jsme zvažovali, jestli na umělce, nebo na trávě. Ale nebyl důvod nehrát na přírodním povrchu, už jsem hrál i na horších. Zmrzlé to nebylo,“ popisoval trenér SK Hranice Roman Matějka.

Jeho tým tak navázal na triumf z úvodního kola jarní části sezony ve Všechovicích. Tentokrát nasázel soupeři „bůra“.

„S výsledkem samozřejmě jsem spokojený. Ale pomohly nám k tomu první dva góly, které jsme dostali de facto zadarmo, protože jsme se prosadili ze standardních situací. Soupeř sice do té doby bránil, pak se to ale uvolnilo a musel začít hrát. To nám vyhovuje,“ dobře ví Matějka.

Po půlce utkání tak bylo vlastně hotovo. „Chtěl jsem ale, ať jsme pořád i ve druhém poločase pokorní, poctiví a hrajeme to na nulu. Už by mi bylo jedno, jestli vyhrajeme 3:0 nebo 6:0,“ pochvaloval si Matějka fakt, že i ve svém druhém soutěžním utkání na lavičce Hranic udržel jeho tým čisté konto.

Prvním opravdu velkým zápasem směrem k boji o postup do MSFL bude pro Sportovní klub sobotní duel na půdě podzimního mistra z Přerova. Okresní derby bude mít speciální příchuť.

„Jsme teď na stejné startovní čáře. Přerov má svou kvalitu. Vyhraje ten lepší,“ vzkázal Roman Matějka do Přerova.

Viktorka na rozdíl od Hranic o víkendu hrát nechtěla. Šetřila se na jeden z klíčových zápasů jara?

„To bych neřekl, že by to mohla být výhoda. Ba naopak. Já bych řekl, že výhodou by bylo hrát. Hráči mohou vypadnout z rytmu, navíc máme začátek soutěže. Já si myslím, že rozhodne kvalita i štěstí, kterému ale musíte jít naproti,“ uzavřel hranický kouč.

SK Hranice – TJ Slovan Bzenec 5:0 (3:0)

Branky: 16. Markovič, 19. M. Kuchař, 29. Jasenský, 70. Hapal, 74. Rolinc.

Rozhodčí: Slováček – Zapletal, Řezníček. ŽK: Hapal. Diváci: 145.

Hranice: Tomečka - Bezděk, Markovič, Cverna (78. Kundrát), M. Kuchař - Cagaš (46. Hapal), Jasenský (85. Pančochář) - Marek (73. Tilkeridis), Schlehr (78. Heřmánek), Lasovský – Rolinc. Trenér: Matějka.