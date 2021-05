Hranice inkasovaly v poslední minutě. Trma-vrma, říká kouč

Amatérské celky oficiálně mohou hrát přátelská utkání, čehož v neděli využily také divizní Hranice. Adept na postup do MSFL si záměrně vybral třetiligového soupeře, vyrazil do Háje ve Slezsku, kde vyzval skoro domácí Hlučín. A kdyby se hrálo o body do tabulky, odjížděl by pěkně naštvaný, prohrál totiž gólem z poslední minuty.

Fotbalisté SK Hranice. Ilustrační foto | Foto: Deník / Ivan Němeček

„Byla to taková trma-vrma, soupeř zahrával dva rohy za sebou. My jsme nedokázali odkopnout balon a Hlučín to tam doklepl," kroutil hlavou hranický kouč Radek Fojtů. Celkově byl ale s duelem proti silnému soupeři spokojen. „Bylo to kvalitní utkání v dobrém tempu s dobrým soupeřem. Měli jsme několik šancí, které jsme neproměnili, i Hlučín ale mohl dát další dvě tři gólovky," hodnotil Fojtů. Deštivé počasí a pár přihlížejících diváků jako by vystihovalo současnou ponuřejší atmosféru v nižších soutěžích, které už dlouho čekají na soutěžní duely. „Ta nálada není úplně nejlepší. Je to už opravdu dlouho a na mistráky si ještě počkáme. Musíme tu atmosféru v týmu držet zuby nehty," přiznal i Radek Fojtů. Jeho tým dokonce v utkání dvakrát vedl, v úvodu po standardce skóroval Michal Kuchař, na 2:1 dával po hodině hry Petr Vavřík. Hlučín ale vždy rychle odpověděl a v závěru přišlo rozhodnutí. „V první části hráči působili jistějším dojmem. Jenom škoda, že jsme nevyužili několik dobře rozjetých situací a nedali branky. Druhá polovina zápasu nebyla z naší strany tak kvalitní. Měli jsme spoustu ztrát, nevynucené chyby a špatně jsme se organizovali. Soupeře jsme pustili do několika brejkových šancí, což se v budoucnu stávat nesmí," hodnotil na klubovém webu nový trenér FC Hlučín Lubomír Adler. FC Hlučín – SK Hranice 3:2 (1:1) Branky: 8. Neumann, 68. Lehnert, 90. Hasala – 6. M. Kuchař, 62. Vavřík. Hlučín: Květon - Wala, Plesník, Hasala, Sporysz - Neumann, Mládek, Opatřil, Buchvaldek, Moučka – J. Ptáček. 2. poločas: Lapeš - Wolf, Plesník, Hasala, Kundrátek - Strakoš, Praus, Lehnert, L. Ptáček, Dostál – Zajíček. Trenér: Lubomír Adler. Hranice: Tomečka (46. Obzina) - Bezděk (46. Veselka), Cverna, Kuchař M., Vavřík - Kuchař D., Cagaš - Lasovský, Heřmánek, Pak (55. Šustal) – Rolinc. Trenér: Radek Fojtů.