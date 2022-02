Ten se rozkoukává v novém působišti a dává do kupy nový tým s několika posilami z třetiligových Otrokovic. Na stoperovi tak od začátku nastoupil Markovič, v nabitém středu zálohy pak spolu s Heřmánkem jak Josef Pančochář, tak i Adam Jasenský.

Hranice dál posilují. Střed zálohy vypadá hrozivě!

Například Michal Kuchař tak naskočil netradičně na pozici levého beka. „Neměl jsem tři obránce. Ten hráč se tam tak mohl ukázat. I pro něj by bylo lepší, kdyby mohl hrát na dvou pozicích. Měl by více šancí hrát v základní sestavě,“ vysvětlil Matějka. „Zrovna Kuchťa je v hlavě srovnaný kluk, ví, co chce. Nezahrál tam vůbec špatně. Byly tam chyby, ale sledoval jsem ty věci, které mě zajímaly. Určitě nepropadl,“ dodal.

O jediný gól domácích se v prvním poločase postaral z penalty Jakub Rolinc. Za stavu 1:1 však zahrávali pokutový kop také hosté a bylo srovnáno.

„Líbilo se mi, že utkání se hrálo ve vysokém tempu. Byl jsem spokojený s pohybem. Škoda, že dva góly ze tří jsme dostat nemuseli. Mrzí mě hlavně zbytečný gól do šatny, kdy šel soupeř do vedení,“ zmínil kouč Hranic.

Na hledání ideální sestavy pro start jara, má ještě času dostatek. „Budou hrát ti, co jsou nejužitečnější pro tým,“ uzavřel Roman Matějka.

Další přípravné utkání by Hranice měly odehrát v sobotu od 11 hodin na domácí umělce proti třetiligovému Uničovu.

SK Hranice – SK HS Kroměříž 1:3 (1:2)

Branky: z pen. Rolinc – Hroník, z pen. Lhotecký, Dočkal.

Hranice: 1. poločas: Tomečka – Vítek, Kundrát, Markovič, M. Kuchař – Tilkeridis, Pančochář, Jasenský, Heřmánek, Lasovský – Rolinc. 2. poločas: Jordán – Vítek, Kundrát, Markovič, M. Kuchař – Helešic, Rak, Cagaš, Hapal, Marek – Koutný. Trenér: Matějka.