Na Tři krále měli fotbalisté SK Hranice naplánovaný start zimní přípravy. Jenže aktuální vládní opatření žádné společné tréninky amatérů nepovolují. Hraničané se přesto nevzdávají. Od středy začínají alespoň se společnými výběhy v terénu po dvojicích.

Radek Fojtů | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Na stadion určitě nepůjdeme a nebudeme nikoho dráždit. Je to komplikace, ale co s tím uděláme? Neovlivníme to a pro všechny je to stejné. Něco se dá dělat vždy, každý podle svých možností a uvážení. Sedět určitě nebudeme,“ naznačil trenér Hranic Radek Fojtů.