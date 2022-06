Před rokem 2018 jsme se v posledních kolech zachraňovali. Jednou jsme dokonce museli spoléhat na výsledek jiného zápasu. Když pak došlo k obměně vedení, řekli jsme si, že takhle hrát nechceme. Přivedli jsme nového trenéra. Chtěli jsme někoho, kdo v Hranicích nikdy nebyl. Nic proti klukům, co tady trénovali, ale i hráči potřebovali nový impuls. První jsme si ale museli sednout s hráči, spousta jich chtěla odejít.

A jak se vám podařilo ty kvalitní udržet?

Přesvědčili jsme je spolu s Markem Chudým, který dostal na starosti hráčský kádr a pozici sportovního ředitele, aby neodcházeli. Že přijde nový trenér a dojde ke změně. Hledali jsme, podívali se směrem na Vsetínsko a volba padla na Radka Fojtů. Byla to pro něj v mužské kategorii premiéra. Začal se hrát jiný, pohledný fotbal.

Poté už jste hráli na špici tabulky a nahlas pomýšleli na postup, že?

Ty poslední roky byly bohužel poznamenány covidem. My jsme se netajili tím, že máme ambici vrátit se do MSFL. Byli jsme nastavení tak, že chceme vyhrávat každý zápas. Člověk by měl jít na hřiště s tím, že to chce urvat pro sebe. Věřím, že se nám to podařilo dostat i do kluků.

To asi podařilo, i když loni na podzim to vypadalo s postupem všelijak. A nakonec to odnesl i úspěšný trenér Radek Fojtů…

Některé zápasy se nám tam nepovedly. Cítili jsme vnitřně, že musíme udělat nějakou změnu. Řešili jsme pozici trenéra a cítili, že potřebujeme přivést i posily, abychom měli dostatečně silný kádr. Když jsme dohrávali podzimní část, musel jít v Holešově do útoku brankář. To je v divizi špatně. Měli jsme spoustu zraněných a nebylo kam sáhnout. Museli jsme posílit a podařilo se nám to hodně dobře. Přivedli jsme kvalitního trenéra, který měl zkušenosti z třetí ligy i divizní soutěže. Cíl byl jasný. Vrátit se do Moravskoslezské fotbalové ligy. A povedlo se to.

Sáhli jste po trenérovi Romanu Matějkovi. Sehrálo roli i to, že jste věděli, že bude mít páky na hráče z třetiligových Otrokovic, kteří pak hranický kádr pozvedli?

I tohle hrálo roli. Ti hráči musí jít za trenérem. Ten zase potřebuje hráče, kterým důvěřuje a může se na ně spolehnout. Určitě to nebylo tak, že my mu někoho přivedeme. Konzultovalo se to s koučem, aby mu hráči typologicky zapadali do koncepce, se kterou přišel. A také, aby byly adekvátní náhrady na některých postech. Myslím, že se to povedlo velice dobře. Když jsme v závěru soutěže někoho střídali, jde tam kvalita za kvalitu. Není to nic vynuceného, že snad to nějak dopadne.

Kádr i díky tomu vypadá dostatečně silný pro MSFL už nyní, souhlasíte? Nebo přijde nějaká výraznější obměna?

Nepřijde. Jestli dojde k nějakému doplnění, tak o dva, tři hráče maximálně. Přeci jen, v MSFL je osmnáct týmů a daleko větší porce zápasů. S ohledem na to musí kádr být dost široký. Tady dostanou prostor úplně všichni, nebude to o nějakém vysedávání na lavičce.

Díváte se hodně po hráčích se vztahem k Hranicím, je to tak?

Marek Chudý je v kontaktu s hranickými odchovanci a jmény, která odešla a hrají vyšší soutěže. Ono se nám to daří už teď, že se někteří kluci vrací – Vašek Cverna nebo Kuba Rolinc. Snažíme se s takovými hráči komunikovat, aby se, až skončí kariéry v nejvyšších soutěžích, vrátili a zahráli si za Hranice.

A prozradíte nějaké zvučné jméno, které do Hranic pro další třetiligovou sezonu přijde?

Něco samozřejmě řešíme už teď. Ale přiznám se, že tohle vše opravdu nechávám na Markovi. I pro mě je někdy překvapení, s kým on přijde. A čím méně lidí o tom ví, tím je menší šance, že se to dostane ven a nebude zbytečná přetahovaná (usmívá se).

Tak můžeme alespoň říct, že se fanoušci mohou těšit na nějaké zajímavé jméno?

To myslím, že jo.

Co trenér Matějka, zůstane u kormidla?

Určitě zůstane. Nemáme v plánu sahat do realizačního týmu.

Jaké tedy budete mít v příští nováčkovské sezoně v MSFL ambice?

Chtěli bychom samozřejmě být někde nahoře. Jak už jsem říkal – my chceme vyhrávat zápasy. Nechci být alibista a říkat, že cílem je záchrana. Chceme se pohybovat v horní polovině. Chceme, aby lidé chodili na fotbal.

S postupem do poloprofesionální MSFL se pojí i jisté ekonomické změny či úpravy smluvních vztahů s hráči. Je to tak?

Prakticky jsme to měli už nyní v divizi s hráči nastaveno tak, že je vše připravené pro MSFL. Jak ten tým, tak i podmínky pro hráče. Určitě to bude náročnější finančně. I vzhledem k cestovnému a dalším věcem. Budeme se snažit oslovit i nové sponzory a případně jednat s těmi stávajícími o možném navýšení příspěvku pro náš klub.

Třeba předseda Kozlovic Lubomír Korytko mi v dřívějším rozhovoru prozradil, že pokud by klub postoupil do třetí ligy, rozpočet by v Kozlovicích museli navýšit asi o dva miliony korun. Jak je to u vás?

Konkrétní částku ještě nemáme. Samozřejmě se to bude odvíjet od dalších věcí. Ale může se to pohybovat kolem půl milionu. Nemyslím si, že to bude víc. My se snažíme například platy hráčů držet při zemi. Nikoho nebudeme přeplácet, aby měl peníze větší než prodavačka někde v krámu. To je nesmysl. Pořád je to fotbal a zábava, i když třetí liga. Je to hodně i o partě, kterou tady máme. A myslím, že jsme si v Hranicích udělali za poslední dobu dobré jméno a hráči k nám chodí rádi.

A co finanční podpora ze strany města či kraje?

O tom rozhoduje sportovní komise. Město navýšilo pro letošní rok peníze na činnost dětí i dospělých s ohledem na vývoj situace kolem inflace, růstu cen energií a podobně. To si myslím, že je dobře. Ještě bych zmínil, že pořád čekáme na rozhodnutí Národní sportovní agentury. Máme vysoutěženou větší rekonstrukci na hranickém stadionu. Má spočívat v retopingu atletické dráhy, rozšíření atletických sektorů a zároveň bychom měli stavět umělé osvětlení pro hlavní hřiště a atletický ovál. Naší představou bylo, pokud by se postoupilo, hrát v pátek večer pod umělým osvětlením.

Takže se lidé v Hranicích mohou těšit na unikátní večerní fotbalový zážitek?

Vše závisí na Národní sportovní agentuře. Nějaké peníze máme na spolufinancování přislíbené od města Hranice, další peníze se nám podařilo získat z dotačního titulu kraje. V tuto chvíli jsme projekt vysoutěžili za devatenáct a půl milionu korun. Teď je pro nás podstatné rozhodnutí Národní sportovní agentury, jestli dotaci dostaneme, nebo ne. Všechno jsme dodali a splnili. Čekáme, jak to dopadne.

Kdy by rekonstrukce měla být kompletně dokončena?

Ještě letos by se mělo začít. Retoping by byl reálný ještě v letošním roce. Světla by mohla svítit nejpozději na jaře příštího roku.

