„Hodnotím ho pozitivně, jsem velmi spokojen. Terén, zázemí, posilovna i strava, vše bylo kvalitní. Byli jsme navíc prakticky všichni kromě dvou hráčů,“ pochvaloval si hranický trenér Radek Fojtů.

Chyběl mu Radim Kundrát, který má menší problémy s kolenem, a také Lukáš Lasovský, který stále doléčuje své zranění. Jinak s týmem od čtvrtka do neděle v Ústí nad Orlicí trénovali i někteří dorostenci, s nimiž do budoucna Fojtů počítá do kádru mužů.

V sobotu se pak Hraničané v rámci soustředění střetli s Letohradem. Po podzimu 12. tým divize C porazili 3:1.

„Hlavně s prvním poločasem jsem velmi spokojen. Soupeře jsme jednoznačně přehráli,“ hodnotil Radek Fojtů.

Ten zkoušel rozdílné sestavy v obou poločasech. V první půli ještě dokonce nastoupil i Tomáš Čáp, kterého čeká operace a na jaře týmu určitě nepomůže. „Zahráli si všichni, abychom rozložili herní vytížení,“ zmínil Fojtů.

Další přípravný duel už Hranice odehrají na domácí umělé trávě. V sobotu od 11 hodin hostí divizní Frenštát pod Radhoštěm.

SK Hranice – FK Letohrad 3:1 (3:0)

Branky Hranic: Ligač, Marek z pen., Veselka.

Hranice: 1 .poločas: Tomečka – Bezděk, M. Kuchař, Čáp, Veselka – D. Kuchař, Šišlák – M. Lasovský, Heřmánek, Marek – Ligač. 2.poločas: Páleník – Frydrych, Bezděk, M. Kuchař, Vyka – Šišlák, Heřmánek – Rak, Furmánek, Šustal – Skácel. Trenér: Radek Fojtů.