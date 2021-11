Překvapivou zprávu zveřejnilo ve středu večer vedení fotbalového SK Hranice. Po více než třech letech úspěšného působení v divizi odvolalo hlavního trenéra Radka Fojtů i jeho asistenta Stanislava Matýsku. Důvodem je nespokojenost s herním projevem největšího aspiranta na postup, kterému po podzimu patří třetí příčka tabulky. Sportovní klub již jedná se třemi potenciálními nástupci. Deník zná jména dvou z nich.

Trenér Radek Fojtů. | Foto: Deník / Miroslav Mazal

„Beru to jako zklamání, protože nemůžu dokončit svou práci. Byl jsem přesvědčený, že to budu já, kdo s Hranicemi postoupí do MSFL. Rozhodnutí vedení ale respektuji, ode mě určitě na Hranice neuslyšíte křivé slovo,“ prohlásil Radek Fojtů. „Žádnou zášť necítím, ale nepopírám, že jsem smutný a je mi to líto,“ dodal.