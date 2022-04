Rozhodovala podle něj produktivita jeho svěřenců, kteří v neděli šli po brankách Martina Lasovského a Jakuba Marka po půlhodině do vedení 2:0.

Pak to přišlo. První inkasovaný gól pod trenérem Matějkou dostaly Hranice až v pátém jarním střetnutí, konkrétně ve 42. minutě. Muselo to však být z penalty po faulu Markoviče, kterou proměnil Tomáš Kocián.

„Byl to řetězec tří chyb. Zamrzelo to, to víte, že jo. Ano šňůra je u konce, ale body jsou důležitější, na rekordy kašlu,“ usmíval se Roman Matějka.

Slavičín nicméně po vstřelené brance vycítil šanci. „Zatlačili nás, místy to hodně smrdělo, Slavičín začal hrát na tři obránce vzadu. I proto jsme pak ale dali z brejku na 3:1 a tam se to psychicky zlomilo. Tlak soupeře opadl,“ popisoval hranický lodivod.

Na 3:1 zvyšoval svou druhou trefou v utkání Marek a také čtvrtý gól přidal lídr soutěže do otevřené obrany, prosadil se taktéž podruhé Lasovský.

„Byl to opět poctivě odbráněný zápas. Slavičín měl i tlak, ale většinu situací jsme dokázali dobře vyřešit, což nás pak odměnilo při brejkových situacích. Výsledek ale může být zavádějící. Třeba ve Všechovicích jsme měli velkou herní dominanci a vyhráli jen 2:0. Tento zápas se přeléval,“ zopakoval Roman Matějka.

Ten opět neměl k dispozici klíčového útočníka Jakuba Rolince, znovu ho to ale mrzet nemuselo. Zranění kolene exkligového střelce už by nicméně mělo být téměř vyléčené.

„Měli jsme strach, ale nepotvrdilo se nic vážnějšího. Už trénuje, nechtěli jsme ale návrat uspěchat. Je možné, že v příštím utkání doma proti Strání už nastoupí,“ nastínil Matějka.

Problém s loni operovaným kolenem má také pravý bek Vavřík, který odehrál jen první jarní kolo. „Ve čtvrtek jde na operaci. Jde o meniskus, ale nic vážného. Věřím, že konec jara ještě stihne,“ zmínil trenér.

Pokud ale Hranice nadále nebudou dostávat góly ze hry, je otázkou, jestli Vavříka do hry pustí David Bezděk.

Další utkání odehraje Sportovní klub v sobotu od 16.30 na domácím stadionu, kde hostí předposlední Strání. Mělo by tedy jít o jasnou záležitost.

„Někdy to ale bývá tak, že jasné záležitosti se mění v pěkné peklo. Jasná měla být Slavia s Hradcem Králové a vidíte to. Ve fotbale to nejde říct nikdy a kluky na to připravuji,“ uzavřel Roman Matějka.

FC TVD Slavičín - SK Hranice 1:4 (1:2)

Branky: 42. z pen. Kocián – 22. a 78. Lasovský, 32. a 71. Marek.

Rozhodčí: Vlk – Gasnárek, Mikulášek. ŽK: Prylopa, Školník – Bezděk. Diváci: 150.

Hranice: Tomečka – Bezděk, Markovič, Cverna, M. Kuchař – Marek (77. Tilkeridis), Pančochář, Jasenský, Schlehr (60. Cagaš), Lasovský – Hapal (84. Vítek). Trenér: Matějka.