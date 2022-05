„Čím víc se to blíží, tím víc to máte v hlavě. Do hry se pak dostává křeč. Vždy se hraje hůř, když člověk musí,“ řekl hranický trenér Roman Matějka po remíze 0:0 ve Skašticích.

„Bylo to o nás, ne o Skašticích,“ má kouč jasno. „Byli jsme lepší a neproměnili šance,“ narážel hlavně na dva samostatné nájezdy Rolince a Hapala.

Druhý jmenovaný nastoupil netradičně na pravém křídle, Matějka totiž obměnil kompletně pravou stranu. Beka hrál poprvé Josef Pančochář.

„Chtěl jsem vsadit vzadu na zkušenost. Věřil jsem, že vepředu se Hapal prosadí přes soupeřova levého obránce, kterého jsem měl načteného,“ vysvětlil trenér.

Jenže nestalo se tak. Hranicím nepomohlo ani přísné vyloučení domácího Petrúska v 58. minutě. Naopak. „Úplně na červenou jsem ten zákrok popravdě neviděl, nám to navíc spíše ublížilo, než pomohlo. Radši bych hrál proti jedenácti než proti deseti,“ překvapil trenér.

„Když šli do deseti, Skaštice se zatáhly a urputně bránily. A my jsme to pak na malém hřišti nezvládli. Měli jsme obranu více otevřít, více míče rozehrát do stran a posílat do vápna centry,“ kroutil hlavou Roman Matějka.

Paradoxně se tak do role největšího pronásledovatele mohou vrátit Kozlovice, které také ztrácejí na třetím místě osm bodů, mají ale k dobru zápas ve Všechovicích. I tak ale mohou být Hranice v klidu, vše mají ve svých rukou s náskokem v zádech.

„Už se nehraje na krásu. Musíme urvat každý bod, to rozhoduje. Nikdo se nebude ptát po sezoně, jak se nám to podařilo,“ uzavřel Matějka.

Nosková byla kousek od skalpu vítězky US Open. Paříž jí aplaudovala

TJ Skaštice – SK Hranice 0:0

Rozhodčí: Machorek – Nejezchleb, Mach. ŽK: Cagaš, Rak (oba Hranice). ČK: 58. Petrúsek. Diváci: 238.

Hranice: Tomečka – Pančochář, Cverna, Markovič, Bezděk (80. Kundrát) – Hapal, Cagaš, Jasenský, Heřmánek (68. Rak), Marek (59. Tilkeridis) – Rolinc. Trenér: Matějka.