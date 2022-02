Hranice dál posilují. Střed zálohy vypadá hrozivě!

Konkurenti v boji o postup do třetí ligy, třeste se. Divizní Hranice to s MSFL myslí smrtelně vážně, což jen dokazují další jména, která by měla výrazně posílit hlavně střed zálohy třetího celku podzimu. Jisté je, že za Sportovní klub bude na jaře nastupovat bývalý kapitán třetiligových Otrokovic Adam Jasenský. To by navíc nemusel být po Josefu Pančochářovi poslední hráč, který zvýší konkurenci ve středu zálohy.

Bývalý kapitán fotbalových Otrokovic Adam Jasenský. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Ještě když jsem byl v Otrokovicích, tak jsem Adama tak tak udržel, šlo po něm více klubů z okolí. Je to jeden z lidí, se kterými si lidsky rozumím, ale přestup dotáhl a uvařil sportovní ředitel,“ pochválil trenér Hranic Roman Matějka práci Marka Chudého. „Je to střední záložník jako víno, dlouhodobý kapitán Otrokovic, hrál druhou ligu ve Zlíně, je to zkrátka rozdílový hráč a férový chlap,“ dodal Matějka. Přijde i Schlehr? Stoper Markovič, záložníci Pančochář a Jasenský. Trio borců, které si bývalý kouč Otrokovic přivede s sebou do Hranic by se mohlo rozrůst o ještě jedno jméno. S týmem trénuje také špílmachr Martin Schlehr. Toho si Matějka do třetiligové Viktorie přetáhl z Kozlovic, kde Schlehr dlouhodobě patřil k nejlepším hráčům divize. Nyní bude záležet na zdravotním stavu kreativního záložníka. „Řekli jsme si, ze uvidíme, jak na tom bude. Když je zdravý, tak je to také rozdílový hráč,“ řekl hranický kouč. Martin SchlehrZdroj: Deník / Ivan Němeček Kvalitní stoper i bývalý druholigový záložník. Hranice posilují První zimní výhra Jeho svěřenci už za sebou mají i první přípravné utkání, ve Šternberku porazili lídra krajského přeboru 4:1. „Byl to pro mě s týmem seznamovací zápas. Nechci to nějak hodnotit, umělka ve Šternberku je navíc hodně malá, bylo to hodně o soubojích,“ přiblížil Matějka. V prvním poločase potvrdil své kvality dvěma góly Jakub Rolinc. „Šance proměnil s chladnou hlavou, při druhém gólu bez zmatkování lobnul gólmana. O jeho kvalitách nemusíme diskutovat, bude to o tom, jestli využijeme jeho potenciál. Jestli naskočíme na stejnou notu, bude chtít makat a my mu vytvoříme servis, jaký potřebuje,“ rozpovídal se trenér. Ve druhém poločase Rolince na hrotu nahradil Václav Koutný z dorostu a také on se prosadil. Matějku ovšem zaujal zejména stejně starý křídelník Martin Helešic. „Hrál sebevědomě, nebyl u něj vidět strach z chyby. Je opravdu šikovný, příjemně mě překvapil,“ uzavřel Roman Matějka.

