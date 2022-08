A jeho svěřenci se s tím v úvodu nedokázali úplně srovnat. Hned ve čtvrté minutě totiž inkasovali. „Soupeři jsme gól darovali. Chtěli jsme kombinovat na terénu, na kterém to moc nešlo. Přišla riskantní přihrávka při výstavbě útoku na středního záložníka, který to dostal do špeku a míč se náhodně odrazil a obloučkem přeletěl brankáře. Byl to smolný vstup do utkání, což zamávalo naším sebevědomím,“ popisoval Matějka.

Postupně se z šoku Hranice oklepaly a podařilo se jim ještě do poločasu srovnat zásluhou Cagaše. „Dvacet minut byl Holešov více než rovnocenným soupeřem. Potom se hra srovnala a před přestávkou jsme jej začali přetláčet,“ pokračoval Matějka.

Do druhé půle pak vítěz minulé sezony divize E vstoupil úplně odlišně než do té první. Lukáš Hapal totiž po chvilce domácí obraně utekl a otočil skóre ve prospěch Hranic.

„O poločase jsme si řekli, jak na tom budeme hrát a bylo to úplně o něčem jiném. Vytvořili jsme si další čtyři jasné gólové šance,“ přiblížil kouč.

Jenže ani ve druhém poločase si hraničtí chybu neodpustili. „Náš stoper chtěl hrát fotbal, podklouzla mu noha, špatný první dotek a následoval faul,“ hodnotil Matějka. K přímému kopu se postavil Adam Bahounek a svým druhým gólem v zápase srovnal.

„Z dálky to napálil, sklouzlo to po vodě a proletělo zdí. Neměl jsem k dispozici ani záznam a není mi jasné, jak to tam mohl propasírovat,“ kroutil hlavou trenér.

Od té doby až do 120. minuty žádná další branka nepadla, přestože příležitosti na to byly. „Utkání se stále více překlánělo na naši stranu. Soupeře držel gólman, kterého za skvělý výkon musím pochválit. Trefovali jsme také tyče a neměli jsme štěstí. Koncovku jsme řešili pomalu a špatně. Zároveň ale musím ocenit výkon Holešova, který byl po celou dobu houževnatým soupeřem a nedal nám ani metr zadarmo. Nakonec to mohl ze standardní situace překlopit na svoji stranu, ale bylo to o naší neproduktivitě,“ pokračoval Matějka.

Duel došel nakonec až do penaltového rozstřelu, v němž byly Hranice úspěšnější. „Tam už mohl postoupit kdokoliv a jsem rád, že jsme to byli my,“ uznal kouč.

V dalším kole už na Hranice čeká druholigová Karviná, kterou hraničtí přivítají na vlastním stadionu. „Chtěli jsme proti ní hrát a těšíme se. Opravujeme stadion, tak jej proti Karviné otevřeme,“ sdělil Matějka.

Jenže ještě předtím je čeká úvodní zápas MSFL na půdě Hlučína, kde se jeho svěřenci budou muset vyvarovat obdobných chyb, které vytvořili před inkasovanými brankami v poháru.

„Pokud budeme hrát v MSFL takhle naivně, tak za to budeme tvrdě potrestáni. Musíme si uvědomit, v jakých prostorech se hráč pohybuje, a na čem se pohybuje - co si na tom může dovolit, protože se může stát, že budeme hrát některý zápas na podobném povrchu,“ uzavřel Matějka.

SFK Elko Holešov - SK Hranice 2:2, 3:4 na pen. (1:1)

Branky: 4. a 64. Bahounek - 36. Cagaš, 48. Hapal.

Rozhodčí: Tomanec - Poláček, Jílková. ŽK: Mlýnek, Kovář, Kolenič - Kirschbaum, Lasovský, Beňa, Pančochář, Markovič, Hapal, Bezděk, Rolinc. Diváci: 300.

Hranice: Spurný - Dittmer (60. Rolinc), Kirschbaum, Lasovský (77. Marek), Tilkeridis (77. Koláček), Beňa, Cagaš, Heřmánek (60. Kuchař), Pančochář (87. Bezděk), Markovič, Hapal (106. Rak). Trenér: Roman Matějka.