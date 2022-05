Skaštice byly dokonce v první desetiminutovce blízko vedení, Jan Spáčil ale ve velké šanci zakončil přímo do náruče gólmana Tomečky.

„Kazili jsme přihrávky, jako bychom se v hlavách nedostali do zápasu. Ale asi od 25. minuty se to začalo překlápět na naši stranu. Pomohli jsme si zase standardkou, rohem do šatny,“ zmínil Matějka. Trefil se hlavou nadvakrát Adam Jasenský.

Po změně stran pak hostující obraně pláchl Lukáš Hapal a levačkou napálil skákající míč do šibenice.

„Pak už to byl takový utahaný zápas plný ztrát. Mohli jsme to zvládnout ve větším klidu, ale taky jsme nedali další tři jasné gólové příležitosti. Fotbalově to mohlo být lepší, ale důležité jsou pro mě tři body. Vím, že každý zápas nebude jako z partesu. Nutné je vyhrávat,“ uzavřel Roman Matějka.

SK Hranice – FC Strání 2:0 (1:0)

Branky: 44. Jasenský, 54. Hapal.

Rozhodčí: Šimoník – Kostelník, Brázdil. ŽK: Heřmánek (Hranice). Diváci: 250.

Hranice: Tomečka – Bezděk, Markovič, Cverna, M. Kuchař – Marek (85. Vítek), Cagaš, Jasenský, Pančochář (70. Heřmánek), Lasovský (63. Tilkeridis) – Hapal (70. Rolinc). Trenér: Matějka.