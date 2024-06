Hranice se po dvou letech ve třetí lize vrací do divize. Co to pro vás znamená?

Je to špatně pro celý region. Hranice přeci jen zastřešovaly širokou oblast a asi by to tak i mělo být. Měli bychom hrát vyšší soutěž než okolní kluby a tu nejkvalitnější mládež, kterou vychováváme, do ní vypouštět. Je to škoda i pro Olomoucký kraj, který už má v MSFL zastoupení pouze díky Uničovu.

Co sestup znamená pro mužský fotbal v Hranicích?

Když budu hledat pozitiva, máme velmi silné a šikovné dorostenecké ročníky. Alespoň hráči, kteří nyní dorost opouští, dostanou více prostoru. Ne všichni by upřímně měli na třetí ligu. Divizi si budou moci zahrát ve svém klubu, otrkají se a možná třeba třetí ligu vykopají zpátky. Ale nebudeme rozhodně teď říkat, že cílem je se hned další rok vrátit do MSFL zpět.

Jednoduché to nebude. Dá se kádr pro divizi stavět na dorostencích? Například v Přerově podobný pokus skončil sestupem do krajského přeboru.

Určitě to nejde. V žádném případě. Určitě se chystají odchody i příchody. Příchodů ale bude minimum. Ne všichni, kteří v Hranicích byli a hráli třetí ligu, budou chtít působit v divizi. Řešíme odchody, ale chceme příští sezonu postavit na stávajících hráčích. A hráči zůstávají, byť mají nabídky z vyšších soutěží, vybudovali si ke klubu vztah a chtějí zůstat. To je příjemné překvapení.

A co trenér Radek Malina? Jeho mise úspěšná nebyla, zůstává u týmu?

Úplně úspěšná samozřejmě nebyla. Bohužel se nám tam také projevily absence klíčových hráčů. Na druhou stranu musím říct, že hra, kterou se tým prezentoval, byla pěkná. Byl to líbivý fotbal, i když na krásu se nehraje. V tuto chvíli trenér zůstává. Uvidíme, jak se mu povede dál. Hraje se na body.

Vypadá to, že na divizi postavíte silný tým. O postupu mluvit nechcete, můžete prozradit alespoň obecné ambice pro další sezonu?

Určitě chceme hrát v horních patrech, zachovat hrací dny v pátek pod světly. To, myslím si, získalo velkou oblibu u lidí i u hráčů. Možná budeme jediní v divizi, ale věříme, že to bude atraktivní i pro ostatní kluby.

Dosavadní změny v kádru SK Hranice

Odchody: Jakub Rolinc, Vojtěch Pak (oba FC Zlínsko), Daniel Grygar (Uničov)

Konec hostování: Josef Andres, Ilja Ilič (oba FC Zlínsko)