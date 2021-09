Kouč „eskáčka“ se tak nemusí bát o místo, přestože v týdnu připustil, že určitý tlak pociťuje.

„Asi tam nůž na krku byl. Na mém krku, samozřejmě. Celý týden byl takový nervózní. Ale přesto jsme si věřili, dobře trénovali a věděli, že to potřebujeme zlomit vítězstvím,“ uvědomoval si hranický lodivod.

„Je to o sebevědomí. My jsme všude vyhlásili, že chceme postoupit, o to je to pro nás těžší. Bojujeme spíš se sebou než se soupeřem,“ dodal Fojtů.

V sobotu jeho tým bojoval sám se sebou pouze v prvním poločase. Po změně stran se prosadila útočná esa Hranic. Rolinc, Heřmánek, Marek, Tilkeridis i Lukáš Hapal.

„První poločas to bylo z naší strany takové upjaté, hodně jsme chtěli. Byli jsme lepší a řekli si, že je to otázka času, kdy tam spadne jeden gól. To se podařilo,“ oddechl si Radek Fojtů.

Tři body do tabulky potřeboval jeho tým jako sůl, aby zůstal v kontaktu s nejlepšími. Další divizní duel odehrají Hranice v sobotu 11. září na půdě Strání.

SK Hranice – FC TVD Slavičín 5:0 (0:0)

Branky: 55. Rolinc, 58. Heřmánek, 82. Marek, 86. Tilkeridis, 89. Hapal.

Rozhodčí: Bělák – Krondráf, Zavřel. ŽK: Cverna – Školník. Diváci: 250.

Hranice: Tomečka – Vavřík, Kundrát, Cverna, Bezděk – D. Kuchař, Cagaš - Rak (46. Tilkeridis), Heřmánek, Lasovský (76. Marek) – Rolinc (84. Hapal). Trenér: Radek Fojtů.