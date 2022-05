Už v 9. minutě uklidil přetažený míč na pravého beka do sítě Josef Pančochář. „Hráli jsme velmi slušně, snažili se být na baloně a soupeře do ničeho nepouštěli,“ hodnotil hranický trenér Roman Matějka.

Pančochářův gól nicméně byl v prvním poločase jediným. „Změnili jsme rozestavení, věděli jsme, že Hranice mají vepředu velkou sílu. Takže jsme vycházeli z obranného bloku a rychlých protiútoků,“ prozradil šumperský herní plán kouč Zdeněk Opravil. „Škoda nedorozumění v deváté minutě. Pustili jsme pak soupeře snad do jedné vyložené šance. Jinak jsme pozorně bránili. Měli jsme tam i dvě pološance Matury,“ zmínil Opravil.

Po změně stran ale přišel druhý hranický úder. Poprvé se prosadil kanonýr Rolinc. „Kombinačně to bylo z naší strany lepší než ve Skašticích, ale když jsme dali gól na 2:0, v tu chvíli jako bychom ztratili koncentraci,“ všiml si Roman Matějka.

Zápas zdramatizovala hrubka

Jeho svěřenci totiž po hodině hry polevili. Výsledek? Snížení Marka Hausknechta a šance na cenný bodový zisk ze hřiště lídra pro Šumperk.

„Soupeř nás potrestal po naší hrubé chybě. Pančo odehrál výborný zápas, ale udělal jednu pi…, to jinak snad ani nejde říct. Gól jsme Šumperku de facto darovali a znervózněli,“ kroutil hlavou Matějka a na mysli měl přihrávku Josefa Pančocháře přímo na nohu soupeři, po které to bylo 2:1.

„Věřil jsem v obrat. Pustili jsme do hry mladíky a vrátili rozestavení na 4-3-3. Gól jsme dali po dobrém presinku a potom byli lepším týmem. Byli jsme více na míči, dobře kombinovali a měli šance,“ ohlížel se šumperský lodivod Opravil.

Jenže vzadu nechávali šumperští okénka a v 89. minutě vyslal Bezděk do brejku Hapala, který naservíroval míč Rolincovi jako na zlatém podnose – 3:1.

„Bylo to dobré utkání. S tím, co jsme předvedli, jsem spokojený,“ dodal Zdeněk Opravil.

„Zápas jsme zaslouženě vyhráli, ale zbytečně si ho také zdramatizovali,“ řekl domácí trenér Matějka.

Hranice mají tři pomyslné „mečboly“ v boji o divizní titul. Slavit mohou už po dalším utkání ve Valašském Meziříčí. V případě výhry bude stoprocentně jasno.

„Je to jenom v našich rukách. Vedeme v rozhodujícím gemu 40:0, tak doufám, že to už soupeř neotočí,“ použil Roman Matějka tenisovou terminologii. „Přerov musí vyhrát vše. Karty jsou rozdané a já už věřím, že to dohrajeme,“ uzavřel.

SK Hranice – FK Šumperk 3:1 (1:0)

Branky: 59. a 89. Rolinc, 9. Pančochář – 64. Hausknecht.

Rozhodčí: Budovič – Novák, Gasnárek. ŽK: Linet, Twardzik, Strnad, Hegner (všichni Šumperk). Diváci: 250.

Hranice: Tomečka – Pančochář, Markovič, Cverna, Bezděk – Marek (67. Hapal), Jaselský, Cagaš, Heřmánek (67. Tilkeridis), Laskovský (91. Vítek) – Rolinc (92. Rak). Trenér: Matějka.

Šumperk: Kreizl – Matura, Smrž, Linet, Purzitidis – Twardzik (60. Elšík), Žák (60. Hegner), Lavrovič, Hausknecht, Kováč (71. Václavek) – Strnad. Trenér: Opravil.