„Jsem spokojený, utkání mělo z naší strany vysokou kvalitu,“ pochvaloval si hranický trenér Radek Fojtů.

Aby také ne, ofenzivním fotbalem se Hranice dlouhodobě chtějí prezentovat a tentokrát vše klaplo na jedničku, přestože Frenštát šel v úvodu do vedení. „Bylo to po naší špatné rozehrávce, po jediné naší chybě, jinak jsme byli jasně lepší a první poločas se hrálo na jednu branku,“ popisoval Fojtů.

Sedmý tým divize F hrozil z brejkových situací, ve druhém poločase ale Hraničané přidali i góly a došli si pro další výhru.

„Hráli jsme přesně to, co trénujeme, vypadá to, že se zvedáme. Zatím jsem fakt spokojený,“ shrnul kouč Hranic, kterému proti Frenštátu chyběl Cagaš a Lukáš Lasovksý.

„Naši hru ještě chceme vylepšit, daří se nám držet míč, snažíme se ještě zlepšovat napadání,“ prozradil závěrem Radek Fojtů.

Dle původního plánu měly Hranice odehrát další přípravné utkání v sobotu doma se Šternberkem (od 11.00), mezitím však na umělý trávník Sportovního klubu dorazí ještě jeden soupeř. Ve středu od 15 hodin vyzvou Hraničané devatenáctku Zlína.

SK Hranice – SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm 5:1 (2:1)

Branky Hranic: 28. a 37. Heřmánek, 63. Rak, 64. D. Kuchař, 77. Furmánek.

Hranice: Tomečka – Bezděk, M. Kuchař, Kundrát, Vyka – D. Kuchař, Šišlák – M. Lasovský, Heřmánek, Marek – Furmánek. Střídali: Šustal, Veselka, Skácel, Rak. Trenér: Radek Fojtů.