Před měsícem by se v případě ztráty se Slavičínem možná strachoval o místo, teď může být trenér fotbalistů Hranic Radek Fojtů spokojen. Favorit divize E nasbíral v posledních pěti zápasech třináct bodů a na vedoucí Kozlovice ztrácí pouze bod.

Radek Fojtů, trenér SK Hranice | Foto: Deník/Jan Pořízek

„I když nevyšel úvod sezony, nepanikařil jsem. Soutěž je dlouhá a my máme kvalitu. Pokud si budeme věřit, tak to zvládneme,“ je Fojtů přesvědčen o dosažení hranického cíle – postupu do MSFL.