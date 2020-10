Uplynulou sobotu už byli odpočatí hraničtí fotbalisté k dalšímu sokovi nemilosrdní. Tedy až ve druhém poločase. Poslední Brumov sestřelili 6:0, všechny góly přitom padly po změně stran.

„Prvních deset minut jsme ale úplně prospali, pak jsme zahodili nějaké šance včetně penalty. Ve druhém poločase to byla otázka, kdy dáme první gól,“ ohlížel se Radek Fojtů.

Gólové hody odšpuntoval v 55. minutě po rohu hlavou stoper Václav Cverna. Po něm se domácí trefili ještě pětkrát.

„Mohlo to skončit větším rozdílem. Soupeř to po prvním gólu trošku otevřel a to byla voda na náš mlýn,“ hodnotil Fojtů.

Jeho tým bude během koronavirové přestávky nadále trénovat na stadionu SK Hranice. Tedy s tím rozdílem, že hráči nemohou do šaten.

„Pokud nám tedy vládní nařízení nezakážou trénování venku. Doufám, že ne,“ uzavřel hranický lodivod.

SK Hranice – FC Brumov 6:0 (0:0)

Branky: 67. a 76. Tilkeridis, 55. Cverna, 64. Heřmánek, 66. Marek, 89. M. Lasovský.

Rozhodčí: Šimeček – Šafrán, Zavřel. ŽK: Rak – Dmukhovskyi, Mokrička, Juřica, Chovančík. Diváci: 0.

Hranice: Tomečka – Vavřík, Bezděk, Cverna, M. Lasovský – D. Kuchař, Šišlák (77. Cagaš) – Rak (84. Veselka), Heřmánek, Tilkeridis – Skácel (46. Marek). Trenér: Radek Fojtů.