Řízný bek Přerovany rozhodně nezaujal jen díky červené kartě, kterou vyfasoval zrovna v duelu s největším rivalem z Kozlovic. „Vyhlédl jsem si ho. Je to typově hráč, který nám chybí. Tvrdý, jde do souboje, nic nevypustí,“ pochvaluje si trenér Viktorky David Rojka.

Za podzim nasbíral v dresu Vsetína pět žlutých a jedna červená, Hretsajčuk patří mezi nejtrestanější hráče divize E.

„Tu červenou kartu za zákrok na Kamila Chudobu jsem v Kozlovicích viděl. Měl pak stopku na dva zápasy. Budeme spolu o tomto mluvit, jsme slušný mančaft, na tom si zakládám. Červené karty nedostáváme,“ upozornil Rojka.

Zároveň ale přiznal, že agresivita možná občas jeho týmu i chyběla. „Potřebujeme i nějakého brouska, máme tam jinak samé hodné kluky,“ pousmál se kouč. „Zároveň ho samozřejmě budeme muset korigovat,“ dodal.

Andrij Hretsajčuk má 21 let, do Česka se vydal s přítelkyní z Dnipra, na vině byla válka, se kterou se nyní v jeho domovině potýkají jeho rodiče. Hretsajčuk to nejprve zkoušel ve Španělsku, z administrativních důvodů se však musel vrátit a 12. března 2022 debutoval v MSFL v dresu Otrokovic, kterým patří a kde i s přítelkyní žijí.

Ve třetí nejvyšší soutěži odehrál Hretsajčuk devět uktání, 451 minut a nasbíral tři žluté karty. Podzim už strávil ve Vsetíně, kde se na pokračování nedohodl.

„Ve Vsetíně neprojevili zájem, slyšel jsem, že sehnali jiné hráče a Andrij chtěl někam, kde se, jak sám řekl, hraje trošku víc fotbal,“ nastínil David Rojka. „Před sezonou byl na hraně mezi třetí ligou a divizí. Teď jsme projevili zájem my, potřebuji konkurenci na pozici krajního beka,“ upřesnil trenér.

Do kabiny zapadl okamžitě

Ten musel v předminulé sezoně řešit ne zrovna příjemné odchody dvou ukrajinských hráčů. Vasyl Dan a Mykola Hats nezapadli do přerovské kabiny, dokonce vše vyvrcholilo potyčkou spoluhráčů přímo na hřišti. Oba Ukrajinci tak v listopadu 2019 v týmu skončili.

To by neměl být případ Hretsajčuka, který navíc k mladému přerovskému týmu sedí i věkově.

„Je mladý, zapadne do kabiny a je povahově úplně něco jiného, než byli Ukrajinci tehdy. Do kabiny okamžitě zapadl. Z toho hlediska jsme také spokojeni, kluci už po prvním přípravném zápase řekli, že by byli rádi, kdyby nás posílil,“ zmínil David Rojka.

Andrij Hretsajčuk má mnohem blíže Volodymyru Krynskému, který v minulé sezoně hájil tři tyče Viktorky a stal se oporou a nedílnou součástí týmu i kabiny. Aktuálně chytá druhou ligu v Prostějově a na Hanou přišel stejně jako Hretsajčuk z týmu Olympik Doněck.

Také 21letý obránce už tak má zkušenost s druhou nejvyšší ukrajinskou soutěží, jinak působil v mládežnickém celku Olympiku působícím v nejvyšší soutěži do 21 let.

Další posily? Prošly Sigmou i Baníkem

Přerované si s Hretsajčukem plácli po posledním vítězném přípravném utkání s Břidličnou. A nemělo by jít o jedinou zimní posilu. Na zkoušce se ve Viktorce objevil ještě 23letý útočník z Nového Jičína se zkušenostmi z Baníku Ostrava Tomáš Magdon.

„Přerov má o Tomáše delší dobu zájem. V sobotu už za Přerov naskočil do přípravného duelu s Břidličnou. Nyní budeme jednat o Tomášově budoucnosti,“ přiblížil šéf novojičínské lavičky Martin Štverka.

Další akvizicí by pak mohl být 20letý křídelník či středový hráč z Kostelce na Hané Adam Vyroubal. Ten prošel mládeží Sigmy Olomouc nebo 1. SK Prostějov. „Tam ještě uvidíme, jak budou probíhat jednání,“ naznačil závěrem David Rojka.

