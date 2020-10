„S vybranými zástupci divizí probereme aktuální situaci na řídící komisi ve středu. Zde ale situace není tak žhavá jak u moravské třetí ligy. Každopádně i zde je ve hře podobný scénář řešení,“ připustil předseda Řídící komise pro Moravu Pavel Nezval.

Ten už o víkendu deklaroval, že po komunikaci s kluby MSFL stanovila komise hraniční datum 30. října, kdy by mělo být rozhodnuto o osudu zbývající části fotbalového podzimu.

Vzhledem k momentálnímu vývoji pandemie koronaviru a s ním souvisejícími vládními opatřeními se jako nejpravděpodobnější jeví přerušení soutěže a její pokračování brzy z jara. Třeba už na konci února.

K naplnění tohoto scénáře je ale potřeba vyřešit zásadní problém. Velká část divizních klubů totiž na rozdíl od celků MSFL nemá vlastní hřiště s umělou trávou. A pokud se mají podzimní kola dohrát v zimních měsících, bez těchto ploch to nepůjde.

„I zde je několik řešení, jak vyřešit případný pronájem. Nyní mapujeme situaci v klubech – počty průměrných domácích návštěv počínaje a oddílovými smlouvami hráčů konče. Až tyto podklady získáme a shodneme se na možném řešení, půjdeme jej představit předsedovi FAČR Malíkovi a šéfu Národní sportovní agentury panu Hniličkovi. Jasné je, že bez dotací to nepůjde,“ dodal Nezval.

Pesimistické odhady

Že by se soutěž do konce kalendářního roku smysluplně rozjela a podzimní část dohrála, tomu už většina klubů moc nevěří. „Když se podíváme kolem sebe a potom večer na zprávy, nebo na stále stoupající křivku, tak to se zápasy na podzim moc reálně nevypadá,“ řekl předseda Nových Sadů Josef Ondroušek.

„Nejlepším řešením by bylo odehrát zbývající duely první poloviny v rámci zimní přípravy na umělkách. Největší problém v rámci divizí bude právě s plochami. Řada klubů je nemá a svazy asi budou muset těmto klubům přispět na pronájmy v okolí klubů,“ má jasno trenér lídra divize E ze Slavičína Petr Slončík.

„Myslím si, že situace je to řešitelná. Ať už by se hrálo v zimě nebo na jaře. Pokud na zápasy nebudou moct diváci, tak není problém hrát mimo svůj stadion. My bychom třeba mohli hrát na Sigmě,“ poznamenal Ondroušek.

Případný rozjezd má ale i další háček. Tou je připravenost hráčů, zejména pokud by se hrálo ještě do konce kalendářního roku. Momentálně totiž amatérské celky mohou trénovat maximálně ve skupinách po šesti, což je nedostačující.

„U nás teď máme stop stav. Hráči mají individuální plán. Trénink je teď skoro nemožné zorganizovat. Velkou komplikací, že nemůžeme využít šatny a hráči se nemohou ani osprchovat. Čekáme na středu a pak uvidíme,“ uvedl novosadský funkcionář.

„Nyní je velmi složité se připravovat,“ přizvukuje Roman Kolenič.

Další problém? Tma

„Kvůli skupinkám po šesti, u nás potřebujeme hned tři trenéry. Kluci po deštivém týdnu u nás nyní dostali individuální plán na udržení se ve fyzické kondici. Pokud by se mělo začít opět hrát, potřebujeme minimálně dva týdny společně trénovat. A v to v současné neutěšené epidemiologické situaci nevěřím,“ dívá se na věc realisticky trenér Skaštic „Poslední říjnový víkend se ještě posune čas, takže bude v pět večer tma, to nám také nepomůže,“ dodal.